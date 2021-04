Covid-19, i dati lo confermano: da martedì il Veneto torna in zona Arancione

L'ordinanza del Ministro della Salute entrerà in vigore il 7 aprile, dopo la stretta per le festività pasquali. Anche Marche e provincia autonoma di Trento abbandonano la zona rossa

Dopo la stretta pasquale per le imminenti festività, che vedrà tutta l'Italia in zona rossa (ma con alcune deroghe), a partire da martedì il Veneto tornerà ad essere zona arancione, quando entrerà in vigore l'ordinanza del Ministro della Salute Roberto Speranza, così come riferisce Ansa.

Lombardia, Toscana, Emilia Romagna, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Puglia, Valle d'Aosta e Campania, invece dovranno attendere la prossima settimana per sperare di uscire dalla fascia con le maggiori restrizioni, mentre sono state promosse, oltre al Veneto, anche Marche e provincia autonoma di Trento. Confermate come arancioni invece Lazio, Abruzzo, Liguria, Basilicata, Sicilia, Molise, Sardegna, Umbria e la provincia autonoma di Bolzano.

I dati

L'analisi dei dati del Monitoraggio regionale della Cabina di regia, svelata nel corso della conferenza stampa del Ministero della Salute, alla presenza del Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, e del Direttore Generale della Prevenzione del Ministero, Gianni Rezza, ha mostrato una situazione di allerta per quanto riguarda alcuni valori del Veneto, ma non di rischio alto.

Nella settimana che va dal 26 marzo al 1° aprile, in Veneto è stata registrata un'incidenza settimanale di 227 casi per 100mila abitanti, con il 4,4% di tamponi positivi.

