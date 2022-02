Nuovo report Aifa: Veneto prima Regione in Italia per utilizzo di monoclonali contro Covid. L'orgoglio di Zaia

«Il Veneto è primo in Italia per l’uso dei farmaci monoclonali nella lotta al Covid. 8.097 malati rispetto al totale nazionale di 46.499 sono già stati trattati con questa terapia. Un primato che inorgoglisce, perchè siamo stati i primi a credere in questa nuova frontiera della lotta al Covid quando più di qualcuno storceva il naso e avanzava dubbi». Lo dichiarra il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, commentando l’ultimo rapporto dell’Agenzia Italiana del Farmaco sull’uso di questa terapia in Italia, diffuso il 10 febbrraio.

Il presidente Zaia ha quindi rivendicato la scelta, suffragata dalle «corrette valutazioni e degli studi dei nostri infettivologi», di puntare anche sui farmaci monoclonali prima di altre Regioni: «Se in tutto questo periodo siamo riusciti a tenere sotto controllo la pressione sui reparti di area medica e sulle terapie intensive – evidenzia il governatore Zaia – molto merito va riconosciuto anche alla scelta convinta sui monoclonali. Non è esagerato dire – conclude Zaia – che con questa terapia sono state salvate delle vite ed evitati molti ricoveri soprattutto in area critica».