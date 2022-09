Balneazione, nel 2022 acque del Veneto al 100% di conformità. Bottacin: «Quest'anno eccellenza assoluta»

Nei giorni tra il 5 e il 7 settembre 2022 è stato effettuato l’ultimo campionamento della stagione delle acque di balneazione veneta con esito favorevole su tutte le acque: «Durante la stagione 2022 il nostro braccio operativo di Arpav ha prelevato 1.044 campioni – spiega l’assessore all’Ambiente Gianpaolo Bottacin – per un totale di 2.088 analisi con il 100% di esito favorevole, con valori conformi ai limiti di legge per i due parametri microbiologici indagati escherichia coli ed enterococchi intestinali».

Come negli anni precedenti, i controlli per la qualità delle acque di balneazione sono stati eseguiti su una rete regionale di monitoraggio costituita da 174 acque di balneazione, distribuite su 8 corpi idrici (95 sul mare Adriatico, 65 sul lago di Garda, 4 sul lago di Santa Croce, 1 sul lago del Mis, 4 sul lago di Centro Cadore, 2 sul lago di Lago, 2 sul lago di Santa Maria e 1 sullo specchio nautico di Albarella) per un totale di circa 149 chilometri di costa controllata adibita alla balneazione (tra mare e laghi).

«Un trend sempre ottimale negli anni, – spiega l’assessore Gianpaolo Bottacin – che quest’anno ha raggiunto l’eccellenza assoluta. Da un’analisi dell’ultimo quadriennio di dati 2019-2022, periodo che sarà utilizzato anche per la classificazione 2022 delle acque di balneazione valida per l’inizio della stagione balneare 2023, si evidenzia che a livello di regione le percentuali di campioni esaminati conformi ai limiti di legge sono sempre state elevatissime: 96,7% di conformità nel 2019, 99,8% nel 2020, 99,3 % nel 2021, 100% nel 2022. Uno dei tanti segnali dell’attenzione – conclude l’assessore Gianpaolo Bottacin – con cui la nostra Regione segue ogni aspetto collegato all’ambiente e alla tutela del territorio».

Tutti i risultati delle analisi effettuate sulle acque di balneazione sono disponibili in tempo reale al pubblico sul sito di Arpav https://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/acqua/datiacqua/balneazione_rete.php oltre che inseriti nel “Portale acque di balneazione” del Ministero della Salute e su una specifica App balneazione Arpav.