Erba medica, fiori e piante per riqualificare cava di ghiaia dismessa

In collaborazione con l'associazione Albo dei Cavatori del Veneto e con l'azienda Cave Ghiaia Nardi, Veneto Agricoltura ha intrapreso un progetto pilota per il ripristino e la valorizzazione di una cava di ghiaia dismessa a Valeggio sul Mincio. Il piano, mirato alla rigenerazione sostenibile dell'area, prevede la creazione di un sistema agroforestale innovativo che renderà coltivabile la zona pianeggiante di fondo cava, senza l'utilizzo di fitofarmaci o fertilizzanti.

Parte integrante del progetto è la riqualificazione della scarpata di cava, che sarà implementata con piante erbacee, arboree, arbustive autoctone e di interesse mellifero. In particolare, l'inserimento di filari di paulownia, oltre a costituire una componente essenziale del sistema agroforestale, contribuirà significativamente alla creazione di habitat per gli insetti impollinatori e allo stoccaggio di anidride carbonica. Si stima, infatti, che ogni pianta di paulownia possa immagazzinare mediamente 100 chili di anidride carbonica all'anno, rafforzando così il ruolo della cava come serbatoio verde.

Per completare le fasce di scarpata, verranno seminati dei miscugli di specie erbacee a fiore oltre all’erba medica nelle aree interfilare.

Le operazioni di messa a dimora delle giovani piantine autoctone, completate a fine marzo, rappresentano un passo fondamentale verso il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Sono state inserite quasi 500 piante arboree ed arbustive provenienti dal Centro Biodiversità Vegetale e Fuori Foresta di Montecchio Precalcino, sempre sotto l'egida di Veneto Agricoltura. La fase successiva del progetto, che prevede la realizzazione effettiva del sistema agroforestale, è programmata per la prima metà del mese di maggio.