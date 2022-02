Venerdì Gnocolar, sfilata dei carri modifica percorsi di alcuni autobus Atv

Domani, 25 febbraio, è l'ultimo venerdì di carnevale e a Verona si terrà il 492esimo Bacanal del Gnoco. Per la tradizionale sfilata dei carri in maschera, il traffico sarà bloccato nel centro città e le scuole chiuderanno in anticipo. E le variazioni viabilistiche obbligano anche Atv a modificare il percorso di alcuni autobus.

LE MODIFICHE AL SERVIZIO URBANO DI VERONA

Dalle 10.30 alle 13, le linee interessate dalle modifiche sono la 11, la 12, la 13, la 51 e la 52. Da Porta Vescovo in direzione Stazione Porta Nuova: percorso regolare fino a Stradone Maffei, poi Largo Divisione Pasubio - Piazza Cittadella - via Carlo Montanari - via del Minatore - Circonvallazione Raggio di Sole - Stazione Porta Nuova poi percorso regolare. Da Stazione Porta Nuova in direzione Porta Vescovo: percorso regolare fino a Stazione Porta Nuova poi Circonvallazione Raggio di Sole - via del Minatore - via Carlo Montanari - Piazza Cittadella - Largo Divisione Pasubio - Stradone Maffei poi percorso regolare.

Dalle 13 fino al ripristino della normale viabilità cambia il tragitto delle linee 11, 12, 13, 51, 52 e 73. Da Porta Vescovo in direzione Stazione Porta Nuova: percorso regolare fino a Stradone Maffei - via Pallone (fer. alternativa) - via del Pontiere (fer. alternativa) - via del Fante (fer. alternativa) - via Franco Faccio - Stazione Porta Nuova poi percorso regolare. Da Stazione Porta Nuova in direzione Porta Vescovo: percorso regolare fino alla Stazione Porta Nuova poi via Franco Faccio - Ponte San Francesco - Lungadige Galtarossa - Via Campo Marzo - Piazzale del Cimitero - Ponte Aleardi - Via Pallone - Stradone Maffei poi percorso regolare. Percorso modificato anche per le linee 21, 22, 23, e 24. Da Piazzale Stefani in direzione Stazione Porta Nuova: percorso regolare fino a Piazzale Stefani poi via Camillo De Lellis - Ponte Catena - Viale Cristofolo Colombo - Viale Colonnello Galliano - Porta Palio - Stradone Porta Palio - via Scalzi poi percorso regolare. Da Stazione Porta Nuova verso Piazzale Stefani: percorso regolare fino a via Scalzi poi Stradone Porta Palio - Porta Palio - Viale Colonnello Galliano - Viale Cristofolo Colombo - Ponte Catena - via Camillo De Lellis - Piazzale Stefani poi percorso regolare. Per la linea 30 in direzione Saval: percorso regolare fino a Stradone Maffei poi via Pallone (fer. alternativa) - via del Pontiere (fer. alternativa) - via del Fante (fer. alternativa) - via Franco Faccio - Stazione Porta Nuova - via Città di Nimes - via Della Casa - via Scalzi - Stradone Porta Palio - Porta Palio - viale Colonnello Galliano - viale Cristofolo Colombo - via Alvise Da Mosto poi percorso regolare. Sempre linea 30 in direzione via Carinelli: percorso regolare fino a via Alvise Da Mosto poi viale Cristofolo Colombo - viale Colonnello Galliano - Porta Palio - Stradone Porta Palio - via Scalzi - via Della Casa - Via Città di Nimes - Stazione Porta Nuova - Via Franco Faccio - Ponte San Francesco - Lungadige Galtarossa - Via Campo Marzo - Piazzale del Cimitero - Ponte Aleardi - Via Pallone - Stradone Maffei poi percorso regolare poi percorso regolare. Tragitto modificato anche per la linea 31, in direzione Saval: percorso regolare fino a Piazzale Stefani poi via Camillo De Lellis - Ponte Catena - Viale Cristofolo Colombo - via Alvise Da Mosto poi percorso regolare; in direzione Marzana: percorso regolare fino a via Alvise Da Mosto poi Viale Cristofolo Colombo - Ponte Catena - via Camillo De Lellis - Piazzale Stefani poi percorso regolare. Per le linee 32 e 33, le modifiche sono in direzione S. Massimo - Basson: percorso regolare fino a Piazzale Stefani poi via Camillo De Lellis - Ponte Catena - Viale Cristofolo Colombo - Corso Milano - poi percorso regolare; mentre in direzione Santa Croce - San Felice Extra: percorso regolare fino a Corso Milano poi Viale Cristofolo Colombo - Ponte Catena - via Camillo De Lellis - Piazzale Stefani poi percorso regolare. Per la linea 41 in direzione Cadidavid: percorso regolare fino a Piazzale Stefani (fermata civ. 10) poi via Camillo De Lellis - Ponte Catena - Viale Cristofolo Colombo - Viale Colonnello Galliano - Porta Palio - Stradone Porta Palio - via Scalzi poi percorso regolare; in direzione Chievo: percorso regolare fino a via Scalzi poi Stradone Porta Palio - Porta Palio - Viale Colonnello Galliano - Viale Cristofolo Colombo - Ponte Catena - Via Camillo De Lellis - Piazzale Stefani (fermata civ. 9) poi percorso regolare fino a Saval. Per la linea 61 in direzione Zai - Alpo: percorso regolare fino a via M. Maldonado poi viale Cristofolo Colombo - Viale Colonnello Galliano - Porta Palio - Stradone Porta Palio - via Scalzi poi percorso regolare; in direzione Navigatori: percorso regolare fino a via Scalzi poi Stradone Porta Palio - Porta Palio - Viale Colonnello Galliano - viale Cristofolo Colombo, via Magellano poi percorso regolare. I bus della linea 62 in direzione Policlinico faranno percorso regolare fino a via Prato Santo poi Piazzale Luigi Cadorna - viale della Repubblica - via Gian Carlo Camozzini - via del Risorgimento - Ponte Risorgimento - via Pontida - via Tommaso da Vico - viale Cristofolo Colombo - Viale Colonnello Galliano - via Piccoli - via Albere poi percorso regolare; in direzione Navigatori faranno percorso regolare fino a via Albere/via Piccoli poi Viale Colonnello Galliano - viale Cristofolo Colombo - via Tommaso da Vico - via Pontida - Ponte Risorgimento - Viale della Repubblica - Piazzale Luigi Cadorna, Lungadige Matteotti poi percorso regolare. Per la inea 73 in direzione Santa Lucia: percorso regolare fino a Stradone Maffei - via Pallone (fer. alternativa) - via del Pontiere (fer. alternativa) - via del Fante (fer. alternativa) - via Franco Faccio - Stazione Porta Nuova poi percorso regolare; in direzione Valdonega: percorso regolare fino alla Stazione Porta Nuova - Via Franco Faccio - Ponte San Francesco - Lungadige Galtarossa - Via Campo Marzo - Piazzale del Cimitero - Ponte Aleardi - Via Pallone - Stradone Maffei poi percorso regolare.

LE MODIFICHE AL SERVIZIO EXTRAURBANO DI ATV

Dalle 10.30 alle 13, in uscita da Verona le corse dirette in Valpantena, San Bonifacio e Tregnago dalla Stazione Porta Nuova proseguono su circonvallazione Raggio di Sole - via del Minatore -via Carlo Montanari - Piazza Cittadella - Stradone Maffei poi percorsi regolari. In uscita da Verona le corse dirette in Valpolicella: dalla Stazione Porta Nuova proseguono su circonvallazione Raggio di Sole - via del Minatore - via Carlo Montanari -Piazza Cittadella - via Pallone poi percorsi regolari. In ingresso a Verona in direzione Stazione Porta Nuova: percorso regolare fino a via Pallone-Stradone Maffei poi Largo Divisione Pasubio - Piazza Cittadella - via Carlo Montanari - via Del Minatore - Circonvallazione Raggio di Sole - Stazione Porta Nuova. Le linee 133 direzione San Bonifacio e 134 direzione Albaredo: dalla Stazione Porta Nuova proseguono in circonvallazione Raggio di Sole - via del Minatore - via Carlo Montanari - Piazza Cittadella - Largo Divisione Pasubio - Stradone Maffei poi percorso regolare. Le Linee 133 e 134 in direzione Verona - Stazione Porta Nuova: Stradone Maffei - Largo Divisione Pasubio - Piazza Cittadella - via Carlo Montanari - via Del Minatore - circonvallazione Raggio di Sole - Stazione Porta Nuova. La linea 173 direzione Caprino: Stazione Porta Nuova - via Città di Nimes - Piazza Renato Simoni - Via Della Casa - via Scalzi poi percorso regolare, mentre in direzione Verona-Stazione Porta Nuova: percorso regolare fino a via Scalzi poi via Della Casa - Piazza Renato Simoni - via Città di Nimes - Stazione Porta Nuova capolinea.

Dalle 10.30 fino al termine della manifestazione, per la linea 102 in direzione Pescantina: dalla Stazione Porta Nuova via L. Dal Cero, bretella T4/T9 in direzione Bussolengo, poi percorso regolare; mentre in direzione Verona-Piazza Bra: il capolinea viene spostato da Piazza Bra alla Stazione Porta Nuova. Per le linee 138, 139, 141, 143, 144, 146, 148, X03 e X04 in direzione Sud il percorso dalla Stazione Porta Nuova prosegue direttamente in Viale Piave, mentre in direzione Verona giunti in Viale Piave raggiunge direttamente la Stazione Porta Nuova. Per le linee 157/Trevenzuolo, 158/Villafranca, 159/Belvedere e 160/Valeggio sul Mincio, dalla Stazione Porta Nuova le corse proseguono direttamente in Viale Piave, mentre in direzione Verona-Stazione Porta Nuova giunti in Viale Piave si va direttamente in Stazione Porta Nuova. Per le linee 161 Sona-Salionze, 162, 163, 164, 165, X05 Garda e X06 Caprino: dal capolinea provvisorio della Stazione Porta Nuova poi via L. dal Cero - via Colonnello Galliano poi percorso regolare; mentre in direzione Verona-Piazza Bra: il capolinea viene spostato da Piazza Bra alla Stazione Porta Nuova.

Dalle 13 fino al termine della manifestazione, In uscita da Verona le corse dirette in Valpantena, San Bonifacio e Tregnago dalla Stazione Porta Nuova proseguono su via Faccio - Ponte San Francesco - Lungadige Galtarossa - via Campo Marzo - Piazzale del Cimitero - Ponte Aleardi - via Pallone - Stradone Maffei poi percorsi regolari. In uscita da Verona le corse dirette in Valpolicella dalla Stazione Porta Nuova proseguono su via Faccio - Ponte San Francesco - Lungadige Galtarossa - Lung. Porta Vittoria - Interrato dell'Acqua Morta poi percorsi regolari. Le corse in ingresso a Verona provenienti da Valpantena, San Bonifacio e Tregnago in direzione Stazione Porta Nuova: percorso regolare fino a Stradone Maffei poi via Pallone - via del Pontiere (fer. alternativa) - via del Fante (fer. alternativa) - via Franco Faccio - Stazione Porta Nuova poi percorso regolare. In ingresso a Verona provenienti da Valpolicella in direzione Stazione Porta Nuova: percorso regolare fino a via Pallone poi via del Pontiere (fer. alternativa) - via del Fante (fer. alternativa) - via Franco Faccio - Stazione Porta Nuova poi percorso regolare. Per le linee 133 direzione San Bonifacio e 134 direzione Albaredo: dalla Stazione Porta Nuova si prosegue su via Faccio - Ponte San Francesco - Lungadige Galtarossa - via Campo Marzo - Piazzale del Cimitero - Ponte Aleardi - via Pallone - Stradone Maffei poi percorsi regolari; mentre in direzione Verona-Stazione Porta Nuova: percorso regolare fino a Stradone Maffei poi via Pallone - via del Pontiere (fer. alternativa) - via del Fante (fer. alternativa) - via Franco Faccio - Stazione Porta Nuova poi percorso regolare. I bus della linea 173 in direzione Caprino vanno da Stazione Porta Nuova - via Città di Nimes - Piazza Renato Simoni - Via Della Casa - via Scalzi - Stradone Porta Palio - Porta Palio - Via Colonnello Galliano - Viale Cristofolo Colombo - Ponte Catena - via San Camillo De Lellis - Piazzale Stefani e poi seguono il percorso regolare. Mentre in direzione Verona-Stazione Porta Nuova: percorso regolare fino a Piazzale Stefani poi via San Camillo De Lellis - Ponte Catena - Viale Cristoforo Colombo - Viale Colonnello Galliano - Porta Palio - Stradone Porta Palio - via Scalzi - via Della Casa - Piazza Renato Simoni - via Città di Nimes - Stazione Porta Nuova capolinea.