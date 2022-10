Ogni venerdì bus navetta gratuita per gli anziani di Bosco Chiesanuova

È partito venerdì scorso, 21 ottobre, un nuovo progetto di trasporto sociale a Bosco Chiesanuova. Ogni venerdì mattina, un pulmino farà tappa nelle diverse frazioni per accompagnare, gratuitamente, i cittadini con più di 65 anni che ne fanno richiesta fino al centro del comune. Il progetto è finanziato da un bando del 2021 della Regione Veneto.

Come spiega l'assessore alle politiche sociali di Bosco Chiesanuova Lorenza Corradi: «L'iniziativa è parte del più ampio progetto "Argento Vivo" che ha come finalità la definizione di azioni di "vicinato solidale" per contrastare l’isolamento sociale che, dalla primavera scorsa, ha per destinatari circa 50 anziani dell'Alta Lessinia. Riuscirci, significherà far star meglio i nostri anziani e, al contempo, arricchirci grazie al loro bagaglio culturale e di esperienze».

Il percorso d’andata prevede una prima fermata a Lughezzano, alle 8.30, la successiva ad Arzerè alle 8.40, quindi una sosta in Località Costa alle 8.45. Il pulmino comunale raggiungerà dunque la popolosa frazione di Corbiolo, alle 8.50, per arrivare a Bosco Chiesanuova alle 9 con fermata alle scuole. Da lì, il mezzo proseguirà verso l’ultima fermata nella frazione di Valdiporro. Eventuali altre fermate potranno essere attivate su richiesta.

Oltre al trasporto gratuito con lo scopo di favorire l’accessibilità ai luoghi di aggregazione del paese, è previsto un punto di ristoro e di incontro dove coltivare le relazioni sociali, dalle ore 9 alle ore 12, nella Sala delle Associazioni, sotto gli ambulatori medici, con entrata di fronte ai campi da bocce. L’appuntamento per il rientro a casa è alle 11.30 di fronte alla Sala delle Associazioni.

L’indice di vecchiaia di Bosco Chiesanuova è in continuo aumento: è passato dal 120 registrato nel 2002 al 174,6 del 2020 che equivale a 174 anziani ogni 100 giovani. Nel complesso, gli abitanti over 65 sono passati da 574 nel 2002 a 814 nel 2020, innalzando l’età media del Comune da 40 a 45,5 anni. A questo, si aggiungono le caratteristiche particolari del territorio che aumentano le difficoltà di spostamento e di aggregazione sociale, soprattutto nei casi di mobilità fisica ridotta, assenza di mezzo di locomozione di proprietà e di reti familiari.

In un’ottica di welfare di comunità, il progetto "Argento Vivo" nasce per intercettare le solitudini e le fragilità dell’anziano «Durante la mattinata del venerdì, gli utenti del servizio potranno usufruire dei servizi presenti in centro, dal mercato agli uffici comunali, dal servizio prelievi ai medici di medicina generale, dai negozi al piacere di bere un caffè o un the caldo in compagnia - ha dichiarato il sindaco Claudio Melotti - L'intenzione è di continuare il servizio con l’impiego di fondi comunali, oltre il termine naturale della progettualità con la Regione che si esaurirà in primavera, introducendo anche qualche variazione in funzione delle richieste che si presenteranno».