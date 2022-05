Torna "Venerazioni", la rassegna musicale al femminile: da Annalisa a Frida Bollani, tutti gli appuntamenti

Torna la rassegna musicale declinata al femminile ideata e organizzata da Box Office Live, che in questa edizione si articolerà in cinque imperdibili appuntamenti per tributare il talento “di Venere” e le sue plurime manifestazioni d’ingegno. Ad inaugurare la rassegna, nella suggestiva cornice verde di Villa Venier a Sommacampagna, si susseguiranno Frida Bollani e Anna e l’Appartamento, in programma rispettivamente giovedì 21 e venerdì 22 luglio. Si proseguirà poi sabato 30 luglio con il concerto di Camilla Faustino accompagnata da Toquinho, lunedì 1 agosto con Drusilla Foer e mercoledì 7 settembre con Annalisa, tutte al Teatro Romano di Verona.

Un programma ricco e diversificato, che accoglie e vuole restituire al pubblico la costruzione dell’animo femminile attraverso l’arte della parola e della musica, svelandone la freschezza e la fluidità, il mordente e l’umorismo. A tracciare questo viaggio nell’universo femminile si alterneranno artiste profondamente diverse, ognuna depositaria di un linguaggio che si modifica in base all’età e alla cultura di appartenenza. Pop e popolare, saudade e humour sagace, si mescolano e tingono il cartellone di “Venerazioni” di tutte le splendide sfumature delle Venus di oggi.

Il programma

FRIDA BOLLANI – 21 LUGLIO – SOMMACAMPAGNA

Ad aprire la quinta edizione di “Venerazioni”, sul palco di Villa Venier a Sommacampagna, sarà il fresco lirismo di Frida Bollani, astro nascente del canto e del pianismo italiano. Un concerto piano e voce intimo e poetico, nella quale la figlia d’arte si cimenterà nella personale reinterpretazione di capolavori classici e contemporanei, attinti dai diversi generi che hanno influenzato e forgiato la sua musica.

ANNA E L’APPARTAMENTO – 22 LUGLIO – SOMMACAMPAGNA

Il secondo appuntamento, sempre a Villa Venier, sarà con Anna e l’Appartamento, che si esibirà in un live energico ed intenso, ricco di dinamica e colori. In formazione full band electro pop, la giovane cantautrice veronese traduce in musica tutta l’introspezione e l’esplosività dei brani contenuti nel suo omonimo lavoro d’esordio, accolto con successo da pubblico e critica.

CAMILLA FAUSTINO E TOQUINHO – 30 LUGLIO – VERONA

Un appuntamento immancabile quello che il 30 luglio vedrà salire sul palco del Teatro Romano di Verona una delle voci più belle della nuova musica popolare brasiliana. Protagonista degli ultimi Latin Grammy, Camilla Faustino ha conquistato il pubblico internazionale con il suo raffinato virtuosismo, corroborato dalla straordinaria collaborazione con Toquinho, che la accompagnerà a Verona per una delle date più esclusive sul suolo nazionale.

DRUSILLA FOER – 1 AGOSTO – VERONA

Un nuovo viaggio intercontinentale, fra il reale e il verosimile, sarà invece il protagonista del quarto appuntamento di “Venerazioni” del 1° agosto. A compierlo sarà Drusilla Foer, protagonista del recital da lei scritto e interpretato, divenuto ormai un vero e proprio culto. Dopo lo straordinario successo delle oltre 50 repliche del tour 2021, Madame Foer torna in una versione rivisitata del suo “Eleganzissima”, arricchita di nuovi racconti e canzoni inedite.

ANNALISA – 7 SETTEMBRE – VERONA

Ospite per la seconda volta a “Venerazioni”, Annalisa chiude la rassegna con un live tutto da ballare, a metà tra un concerto e un party a tema, appositamente pensato per muoversi, lasciarsi andare e finalmente tornare a condividere la musica in maniera totalizzante. Sul palco del Teatro Romano, oltre ai suoi più grandi successi, Annalisa riproporrà, insieme alla sua band, anche le canzoni di “Nuda10”, il suo ultimo lavoro certificato Platino, che ha suggellato la straordinaria carriera di una delle cantautrici più importati del panorama musicale italiano.

Informazioni e contatti

Tutto gli appuntamenti di “Venerazioni” sono inseriti all’interno del programma dell’Estate Teatrale Veronese, organizzata dal Comune di Verona, e di “Palco Venier”, la proposta culturale estiva del Comune di Sommacampagna.

Per prevendita biglietti: www.boxofficelive.it - www.ticketone.it.