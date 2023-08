A Soave la vendemmia si apre ai turisti, pronto il decalogo per le aziende

Per Soave da sempre la vendemmia è un momento particolare. Tanta è la fatica necessaria a raccogliere i grappoli di Garganega che, una volta vinificati, faranno letteralmente il giro del mondo, ma tanta è anche la gioia nel vedere questi frutti sani e maturi pronti a rinnovare una tradizione plurisecolare. Un momento di vera e propria festa quindi che da quest'anno potrà essere condiviso con i tanti turisti che tra la fine dell'estate e l'inizio dell'autunno giungeranno nella cittadina murata.

Che la vendemmia fosse un'attrattiva turistica è cosa nota, ma da quest'anno il Comune di Soave, in quanto parte dell'associazione delle Città del Vino, si è dotato di un vero e proprio decalogo, redatto assieme all'Ispettorato del Lavoro, utile a disciplinare la presenza dei turisti tra i filari. L'idea, come spiega il sindaco Matteo Pressi, è nata proprio dai viticoltori locali i quali da tempo «chiedevano di condividere regole precise per consentire ai turisti di vivere l'esperienza della vendemmia, rispettando allo stesso tempo, come è nella mentalità dei nostri agricoltori, tutte le regole soprattutto in materia di sicurezza».

E ciò che poteva sembrare un freno a questa attività tanto amata soprattutto dai turisti d'oltreoceano è invece divenuto occasione per cogliere le opportunità offerte da un segmento turistico innovativo in grado di generare ulteriore reddito per le imprese del territorio. «Con l'associazione delle Città del Vino, sono stati promossi degli incontri con l'Ispettorato del Lavoro ed è stato condiviso un protocollo operativo - ha dichiarato Pressi - Le aziende che vorranno offrire questa opportunità dovranno semplicemente stipulare un'assicurazione per la responsabilità civile e comunicare l'attivazione del servizio al Comune».