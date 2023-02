Venardì Gnocolar, attesi 103 gruppi e 2.500 figuranti per la sfilata di carnevale a Verona: percorso e modifiche alla viabilità

Il 17 febbraio 2023 è "Venardì Gnocolar", tutta l’Italia è pronta a sfilare a Verona. Maschere dalla Sicilia alla Val d’Aosta, da Venezia a Savona, insieme a quelle veronesi, i carri allegorici, le bande e le majorettes. Tutti al seguito del Papà del Gnoco che, come da tradizione in groppa al “musso”, guiderà l’evento clou della 493esima edizione del carnevale veronese. La partenza sarà alle 13.45 da Corso Porta Nuova. Un grande fiume colorato e festante, formato da 103 gruppi partecipanti con 2.500 figuranti tra cui 63 maschere della provincia di Verona, 46 italiane, 18 carri e 6 bande con majorettes, attraverserà vie e piazze della città fino ad arrivare in piazza Bacanal.

«È una grandissima gioia essere presenti e poter vivere dall’interno questo carnevale - ha detto l’assessora alla Cultura Marta Ugolini -. I residenti in città capiscono quanto impegno ci sia per organizzare questa manifestazione, ma posso assicurare che vedere tutto quello che sta dietro è sicuramente ancora più significativo e importante. Un’enorme macchina organizzativa complessa e sofisticata che, ogni anno, tiene conto di tutti i vincoli e problemi cercando però di trovare sempre una soluzione. Un lavoro instancabile fatto dal Comitato del Carnevale a supporto di una tradizione, che rende i veronesi “Tuti mati”, unici e riconoscibili nel mondo, della solidarietà e della creazione di legami che il Carnevale porta con sé. Come amministrazione facciamo tutto il possibile affinché ogni cosa si svolga con la massima sicurezza viste le migliaia di persone coinvolte».

Ad accompagnare il corteo i presentatori veronesi Francesca Cheyenne, speaker di Rtl 102.5, e Mauro Micheloni. Le maschere scaligere già dalla prima mattinata saranno in città per i saluti in prefettura, in Provincia e poi in Comune, dove il sindaco, per qualche ora, cederà al Papà del Gnoco la "poltrona" di primo cittadino. Ad illustrare tutti i dettagli del Venerdì Gnocolar 2023, questa mattina in sala Arazzi, l’assessora alla Cultura Marta Ugolini, insieme al presidente del Bacanal del Gnoco Valerio Corradi. Presenti anche i presentatori della sfilata e il Papà del Gnoco.

«Il Venardì Gnocolar è l’evento più importante nell’ambito del Carnevale di Verona, che ha una storia centenaria – ha detto il presidente Corradi -. Una manifestazione molto sentita, che vedrà sfilare un corteo abbastanza compatto, cercando di mescolare la tradizione con l’innovazione e con una “veronesità” rappresentata a 360 gradi. Ringraziamo chi ha contribuito all’organizzazione, e mi auguro che tutti possano divertirsi con coriandoli e sorrisi mantenendo decoro e sicurezza».

Il percorso

Da Corso Porta Nuova la sfilata passerà sotto l’orologio della Bra per proseguire in piazza lato Gran Guardia, via degli Alpini, piazzetta Melvin Jones, piazzetta Municipio per tornare in piazza Bra, lato fontana, passando davanti alla scalinata di Palazzo Barbieri. Poi attraverserà via Roma, Corso Castelvecchio, largo Don Bosco, Regaste San Zeno, piazzetta Portichetti, via S. Giuseppe, piazza Corrubbio, piaza Pozza, piazza San Zeno, via Porta San Zeno per concludersi in piazza Bacanal.

Sicurezza e divieti

Per evitare danni e pericoli, soprattutto per i più piccoli, è vietato utilizzare, lanciare e disperdere prodotti schiumogeni di ogni tipo e sorta (bombolette, schiuma da barba, ecc.). È inoltre vietato l’impiego di tutti i prodotti e le sostanze (es: uova, farina…) che possano imbrattare, molestare, arrecare danno alle persone, insudiciare e deturpare il suolo ed i beni esposti al pubblico con eccezione dei soli coriandoli e stelle filanti, anche spray. Il regolamento antischiuma è sul sito: https://polizialocale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=24214.

I provvedimenti viabilistici

Villaggio delle Tradizioni:

fino alle 24 di domenica 19 febbraio divieto di sosta in piazza San Zeno, piazza Pozza, via Porta San Zeno, vicolo Fossetto, e via Vittime Civili di Guerra;

dalle 12 alle 19 di venerdì 17 febbraio divieto di sosta in circonvallazione Maroncelli;

dalle 00 di venerdì 17 febbraio alle 14 di lunedì 20 febbraio divieto di transito in via Vittime Civili di Guerra viene autorizzato il transito dei frontisti diretti ai passi carrai ubicati, in da vicolo Cere;

fino alle 24 di domenica 19 febbraio è vietato il transito, ad esclusione dei mezzi di pronto intervento, soccorso e frontisti in via Porta San Zeno dall’intersezione con piazza bacanal, piazza Pozza, piazza San Zeno, vicolo Fossetto e via Vittime Civili di Guerre;

fino alle 24 di domenica 19 febbraio divieto di sosta, esclusi i taxi, ad esclusione dei taxi, in piazza Pozza all’altezza del civico n° 1 tra le due entrate carraie della Caserma.

Sfilata Venardì Gnocolar venerdì 17 febbraio: