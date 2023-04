«Inaccettabile lasciarlo fermo», veicolo della Provincia in comodato d'uso alla polizia locale

Ieri mattina, 19 aprile, il presidente della Provincia di Verona Flavio Pasini ha consegnato un Fiat Ducato Panorama, attrezzato come unità mobile, in comodato d’uso gratuito alla polizia locale del capoluogo. A ricevere le chiavi è stata l'assessora alla sicurezza del Comune di Verona Stefania Zivelonghi e alla consegna ha partecipato anche la consigliera con delega alla polizia provinciale Albertina Bighelli.

Il mezzo era stato acquistato dalla polizia provinciale per attività di controlli su strada, competenza non più prioritaria per gli agenti in seguito alle modifiche previste dalla legge di riforma delle Province. Da qui la richiesta da parte del Comune di una cessione in comodato gratuito, accolta dal Palazzo Scaligero.

«Un mezzo ancora in ottime condizioni e attrezzato con dispositivi di valore - ha spiegato il presidente Pasini - Non era accettabile che, a causa della riforma Delrio, rimanesse fermo nel parcheggio di Via San Giacomo. È un bene pubblico e va utilizzato per garantire sicurezza ai cittadini. Per questo abbiamo accolto la proposta del Comune e della polizia locale di Verona, nell'ottica di una collaborazione tra istituzioni che contempli la condivisione, oltre che di competenze e servizi, anche di beni quando possibile».

«Ringraziamo la Provincia che a partire da oggi mette a disposizione della polizia locale un mezzo che sicuramente potrà essere d'aiuto e di supporto all'attività che si appresta a svolgere con l'avvio dei cantieri del filobus, attività che si affianca e non sostituisce tutte le altre che la polizia locale è chiamata a fronteggiare proprio in questi giorni», ha detto l'assessora alla sicurezza Stefania Zivelonghi.