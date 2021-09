Sistemati sentieri, mulattiere e sterrati, rivive la Vecia Via della Lana

Questa mattina, 18 settembre, è stato inaugurato il percorso denominato "La Vecia Via della Lana", con soste e tagli del nastro in ogni Comune attraversato. Si è partiti dal campo sportivo di San Bortolo, a Selva di Progno, arrivando a Soave, vicino del Foro Boario.

«Si tratta di un progetto condiviso a cui abbiamo lavorato molto intensamente per diversi anni - ha spiegato il presidente del Gal Baldo-Lessinia Ermanno Anselmi - È un risultato straordinario, in quanto siamo riusciti ad unire con lo stesso filo ideale territori con le proprie unicità, in modo sinergico, riqualificando delle affascinanti parti del nostro territorio. Il nuovo percorso è di grandissimo risalto e farà conoscere le bellezze di questa parte della provincia veronese».

La Vecia Via della Lana attraversa e coinvolge i comuni di Soave, Cazzano di Tramigna, Illasi, Tregnago, Badia Calavena e Selva di Progno che hanno provveduto, grazie al sostegno del Gal Baldo-Lessinia, alla sistemazione di sentieri, mulattiere e sterrati, creando una rete per collegare territori molto diversi tra loro. È il primo percorso di questo tipo in tutta la valle e la sua riqualificazione è frutto di un'importante e dinamica sinergia tra i comuni attraversati.

L'itinerario porta alla riscoperta della vita di un tempo, quando era utilizzato dai pastori per la transumanza e dagli abitanti delle contrade per trasportare la lana grezza dalla montagna alla vicina Valle del Chiampo. Oggi è stato trasformato, grazie ad un lungo ed impegnativo lavoro di recupero, in un nuovo ed unico percorso turistico, completamente immerso nel verde. Tra boschi di latifoglie e piccoli corsi d'acqua, parte dall'Alta Lessinia per attraversare uliveti, vigneti e coltivazioni di ciliegi nella vallata del Tramigna, fino ad arrivare alle zone collinari del Soave classico.