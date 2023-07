Abbandonata e danneggiata, la vasca del Saval torna a nuova vita in forma di aiuola

Da fontana in stato di abbandono a giardino verde. Nuova vita per la vasca al Saval, nella piazza di via Maddalene, da tempo non più in funzione, danneggiata in modo importante e spesso utilizzata in modo improprio.

Uno degli obiettivi che l’Amministrazione comunale di Verona ribadisce di essersi posta, è quello di rendere più vivibile, fruibile e anche più belli agli occhi di tutti i quartieri cittadini.

Funzioni che ora svolgerà la nuova aiuola e per le quali è importante la collaborazione dei residenti, chiamati al senso di responsabilità per ciò che li circonda e che rappresenta un bene collettivo.

C’è poi un altro obiettivo: riuscire ad avere più aree verdi con minor consumo di acqua, risultato da raggiungere con il progetto sperimentale avviato qualche settimana con la prima aiuola eco sostenibile in piazzetta Bernardi a Veronetta e ora replicato al Saval, che si avvale della presenza di specie erbacee perenni ed arbusti di vario tipo capaci di adattarsi ad un clima più caldo e di sostenersi con pochissima acqua, in linea con le iniziative volte a contrastare l’emergenza idrica. Ecco perché non è presente l’impianto di irrigazione.

Un centinaio le nuove specie piantate in questi giorni, tempo qualche mese e si potranno già vedere fiorite e rigogliose.

Hanno invece bisogno di una goccia d’acqua i nuovi alberi e cespugli pianti manti lungo la pista ciclabile di via Faliero, circa 600 metri di percorso in cui a breve passeggiare all’ombra.

«La vasca era da tempo in stato di abbandono, quando era in funzione veniva usata in modo improprio ed antigienico – afferma l’assessore ai Giardini e Arredo urbano Federico Benini-. Ora invece è un piccolo polmone verde e soprattutto sostenibile, le lastra della vasca sono state riparate per realizzare la fioriera, ora questo spazio è più vivibile per i residenti. Un progetto in cui credo molto e che sarà presto replicato in altri spazi del territorio, stiamo valutando con gli uffici quelli più idonei ad ospitare questa iniziativa».

«Un nuovo intervento di abbellimento e recupero di spazi dei quartieri che si caratterizza per l’attenzione alla biodiversità, una campagna di sensibilizzazione a cui teniamo molto», ha aggiunto il presidente della Circoscrizione 3a Riccardo Olivieri.