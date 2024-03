Variante Statale 12, arrivano 260 milioni dal Mit. De Berti: «Un'opera attesa da oltre 30 anni per decongestionare il traffico

La vicepresidente e assessora alle infrastrutture e trasporti della Regione del Veneto, Elisa De Berti, è intervenuta ieri, 21 marzo, in merito allo stanziamento di «oltre 260 milioni di euro» per la realizzazione della variante alla Strada Statale 12, da Isola della Scala a Verona, innestandosi in tangenziale all’altezza dello svincolo di Alpo.

«Il territorio - ha spiegato nell'occasione la vicepresidente regionale Elisa De Berti - aspettava da ormai 30 anni il completamento della variante alla Statale 12 che costringeva in una morsa di traffico, divenuto ormai intollerabile, tutta la zona di Cà di David, a sud di Verona. Lo stanziamento erogato dal Mit grazie al ministro Salvini, su richiesta della Regione, ed inserito nel contratto di programma con Anas, permetterà di realizzare finalmente l’opera, e migliorare, così, l’accessibilità alla città. Il tutto - ha aggiunto De Berti - tenuto anche conto di quanto emerso da uno studio di Unioncamere contenuto nel recente aggiornamento del Libro bianco che tra le dieci priorità infrastrutturali del Veneto indica proprio il completamento della variante alla Statale 12 quale intervento di miglioramento dell’accessibilità a sud del nodo urbano di Verona».

In base a quanto viene riferito in una nota della Regione Veneto, l'investimento è contenuto nel nuovo contratto di programma tra ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Anas, approvato giovedì dal Cipess (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, ndr). «Si tratta - ha poi precisato l'assessora Elisa De Berti - di un’opera che nel 2015 non aveva alcuna possibilità di essere finanziata e alla quale, pur essendo di competenza statale, come Regione abbiamo destinato risorse pari a circa 1,6 milioni euro per fare il progetto preliminare e definitivo mentre Anas si è occupata del progetto esecutivo per una spesa di circa 1,5 milioni di euro».

In conclusione, la stessa vicepresidente della Regione Veneto ha sottolineato: «Per la provincia di Verona l’infrastruttura era stata individuata prioritaria nello scorso mandato: grazie ad un lavoro di concertazione con Anas e con tutte le amministrazioni comunali interessate e con l’aiuto del vicepresidente del Consiglio e ministro Salvini abbiamo potuto mantenere la parola data e finalmente mettere a gara la realizzazione dell’opera».