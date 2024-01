Al Catullo controllo automatico dei documenti anche con carta d'identità elettronica

Un servizio ai passeggeri che accelera le procedure di controllo alla frontiera. Negli aeroporti del Nordest, compreso il Valerio Catullo di Verona, i varchi elettronici per i controlli dei passaporti possono essere utilizzati anche per la lettura delle carte d'identità elettroniche.

In questo mese di gennaio, sono stati aggiornati i varchi automatizzati della polizia di frontiera negli aeroporti di Venezia, Treviso e Verona. L'aggiornamento prevede la lettura delle carte d'identità elettroniche italiane, che si aggiunge alla lettura dei passaporti elettronici e al riconoscimento biometrico dei passeggeri in partenza e arrivo da paesi extra-Schengen.

Il servizio è stato introdotto sulla base delle recenti disposizioni del Ministero dell'Interno che permette l'uso della carta d’identità elettronica per i cittadini di nazionalità italiana con più di 14 anni in arrivo o in partenza da 15 destinazioni: Albania, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Egitto (solo per viaggi turistici organizzati), Georgia, Irlanda, Kosovo, Macedonia del Nord, Moldavia, Montenegro, Romania, Serbia, Tunisia (solo per viaggi turistici organizzati) e Turchia. Mentre per i Paesi extra-Schengen non inclusi fra questi 15 continua ad essere necessario l’utilizzo del passaporto elettronico rilasciato dalla Questura.

In totale, sono presenti 6 varchi elettronici al Catullo e questa implementazione renderà più veloci i controlli dei documenti riducendo i tempi di attesa.