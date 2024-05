Il mondo del vaping a Verona con "Vapitaly", la fiera internazionale dedicata alla sigaretta elettronica

Il mondo del vaping si incontra a Verona, con Vapitaly 2024: tutto pronto per l’ottava edizione della Fiera Internazionale della Sigaretta Elettronica. Appuntamento a Veronafiere, da sabato 25 a lunedì 27 maggio, al Padiglione 12 (ingresso gratuito e riservato ai maggiorenni, registrazione sul sito). Una tre giorni dedicata a produttori, distributori, esperti del settore e appassionati che avranno possibilità di incontrarsi durante questo appuntamento internazionale. Novità di quest’anno, l’Agenzia dei Monopoli e delle Dogane (ADM) che sarà ospite della manifestazione fieristica e protagonista dell’incontro/intervista dedicata alle nuove normative di settore.

«Vapitaly è la prima Fiera Internazionale dedicata al vaping in Italia – sottolinea il presidente di Vapitaly, Mosè Giacomello –. In questa ottava edizione, si rinnova il nostro obiettivo: creare uno spazio dinamico, in cui si anticipano i trend mondiali, e presentare i protagonisti di un comparto in costante crescita. Vapitaly è un palcoscenico internazionale che diventa un’importante occasione di confronto e scambio tra gli operatori del settore e gli appassionati. Negli anni siamo riusciti a diventare punto di riferimento per un comparto che si dimostra vitale, coinvolgente e molto stimolante».

L’edizione 2024 di Vapitaly rinnova anche quest’anno l’accordo con IECIE, la più importante fiera cinese dedicata al vaping. Gli organizzatori hanno scelto Vapitaly come tappa europea del tour mondiale dell’International Vape Show. La manifestazione è nata nel 2015 a Shenzhen (Cina) e rappresenta la maggiore esposizione del Paese leader mondiale per prodotti da svapo.

Vapitaly è la prima fiera italiana che riunisce il circuito internazionale della sigaretta elettronica assumendo un carattere cosmopolita e innovativo. In questi anni si è affermata come punto di incontro, scambio e vetrina strategica i più importanti player di settore: spazio ai brand nell’area espositiva che portano in Italia le novità del mercato mondiale. Complessivamente gli espositori stranieri rappresentano circa il 40% degli oltre 150 brand che verranno ospitati nello spazio espositivo di oltre 12mila metri quadri di Veronafiere.

Tra gli appuntamenti da non perdere, l’incontro/intervista di lunedì 27 maggio, alle ore 11: l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) incontrerà gli operatori del settore, con spazio dedicato alle domande degli operatori, per fare chiarezza e confrontarsi sulla nuova normativa. Saranno presenti Luigi Liberatore, Direttore della Direzione Accise e Francesca Torricelli, Direttrice dell’Ufficio Disciplina Tabacchi, Prodotti Liquidi da Inalazione e Altri prodotti soggetti a imposta di consumo della Direzione Accise di ADM. Modera Stefano Caliciuri, direttore di Sigmagazine. (posti limitati, per l’iscrizione è necessario inviare una mail a convegni@vapitaly.com).

L’ingresso a Vapitaly 2024 è gratuito e riservato ai maggiorenni, basta registrarsi online sul sito https://www.vapitaly.com. La fiera avrà orario continuato e sarà aperta sabato 25 e domenica 26 al pubblico dalle 10 alle 18; il lunedì 27 è dedicato solo agli operatori, dalle 10 alle 16.

Gli appuntamenti dell’edizione 2024