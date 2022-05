Accusata da Valpiana, Arsenal Firearms replica: «Nessun legame con la Russia e mai stati condannati»

Una società che, proprio per la sua condotta specchiata, può operare nel settore della pubblica sicurezza senza essere mai stata condannata per traffico illegale di armi o per violazione di embarghi. Così si descrive la Arsenal Firearms, replicando al presidente del Movimento Nonviolento Mao Valpiana e smentendo collegamenti, anche solo ipotetici, tra l'azienda ed ogni eventuale condotta illecita nazionale o internazionale.

La Arsenal Firearms di Concesio, nel Bresciano, era finita tra le argomentazioni usate da Valpiana per criticare l'Eos Show, evento fieristico dedicato a caccia, pesca e difesa personale terminato pochi giorni fa a Verona. Il presidente del Movimento Nonviolento, parlando della Arsenal Firearms, aveva lasciato intendere in modo neanche troppo velato l'esistenza di legami tra l'azienda e il mondo del malaffare. Valpiana aveva fatto allusioni, indicando «ombre inquietantidi traffici illegali, legami con oligarchi e boss mafiosi» riferendosi alla Arsenal Firearms, la quale smentisce tutto categoricamente.

«La società - ha fatto sapere la stessa Arsenal Firearms - è dall'anno 2017 di proprietà di un soggetto di nazionalità ceca e non ha alcuna forma di legame o connessione né di natura commerciale né di natura operativa né di natura finanziaria con la Russia. L'amministrazione è sempre stata in capo a soggetti italiani. L'operatività è esclusivamente in Italia e finanziariamente non vi è alcun legame con la Federazione russa. La società non ha mai riportato condanne per traffico illegale di armi o per violazione di embarghi ed opera nella massima onestà e correttezza nell'osservanza rigorosa nelle normative italiane ed europee. La sua produzione, concentrata prevalentemente sulle armi sportive, ha come destinatari principali: Francia, Germania, Polonia, Olanda, Serbia, Usa, Brasile, Guatemala, Australia, Nuova Caledonia, Filippine, Malesia, Pakistan, Arabia Saudita e Giordania. E gli utilizzatori finali dei prodotti della Arsenal Firearms sono tiratori sportivi, appassionati di armi e forze dell'ordine».

Infine, la Arsenal Firearms ha anche una propria squadra di tiratori, che con le loro competizioni promuovono lo sport del tiro.