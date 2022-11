A Mao Valpiana conferito il titolo di Ambasciatore della cultura di pace

Sabato scorso, 12 novembre, l'associazione Cultura della Pace ha conferito il titolo di "Ambasciatore della cultura di pace" al veronese Mao Valpiana, presidente del Movimento Nonviolento (qui il video della premiazione). La consegna è avvenuta nella città in cui ha sede l'associazione, a San Sepolcro, nel corso della riunione straordinaria e aperta alla cittadinanza del consiglio comunale. E durante la cerimonia sono stati anche consegnati il premio nazionale Cultura della Pace-Città di Sansepolcro ad Alessandro Bergonzoni e il premio nazionale Nonviolenza ad Enrico de Angelis.

Valpiana è stato nominato Ambasciatore della Cultura della Pace con questa motivazione: «Per l'impegno dimostrato in favore dei diritti umani e per il lavoro in favore dello sviluppo della nonviolenza nella società. Durante questi anni si è contraddistinto per aver reso la cultura della pace e la nonviolenza elementi strutturali e politici esperibili nella vita culturale, sociale, economica del Paese. Ha sviluppato una voce divergente e valorialmente alta, ponendo le ragioni della nonviolenza alla radice di un’altra realtà che si manifesta nel quotidiano, senza quell’attesa utopica che impedirebbe di vedere nei soggetti, la loro tramutazione in valore».