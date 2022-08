Mister Italia 2022, in veronese in finale: è il dj 29enne Valerio Campoli

C'è anche un ragazzo di Verona tra i 38 finalisti del concorso nazionale "Mister Italia 2022". Il dj 29enne Valerio Campoli ha superato lo scoglio delle semifinali andate in scena nei giorni scorsi a Giulianova e questa sera, 6 agosto, parteciperà a Pescara alla serata conclusiva del concorso maschile.

Alto 1,85, con l'ambizione di diventare attore o fotomodello, Valerio sfilerà sul palco allestito in Piazza della Rinascita, nel corso di una serata presentata da Jo Squillo e Luca Onestini.

Promosso da patron Claudio Marastoni, il concorso "Mister Italia" è stato trampolino di lancio in passato per personaggi come Raffaello Balzo, Paolo Crivellin, Luciano Punzo e lo stesso Luca Onestini. E l'edizione 2021 è stata vinta dal trapanese Joseph Lantillo.