Adiconsum Verona, un vademecum contro il carovita per risparmia anche 4 mila euro l'anno

Sabato scorso ha fatto tappa a Verona la campagna di sensibilizzazione “La Casa Si Cura” di Adiconsum e Prosiel. Molti i veronesi che si sono recati al centro commerciale Le Corti Venete di San Martino Buon Albergo, per chiedere come mantenere efficiente l’impianto elettrico e risparmiare sulle utenze.

Quello dei rincari, soprattutto nell'ambito energetico, infatti è un tema che preoccupa molto i cittadini, i quali voglio capire quali strategie adottare per limitare il più possibile i consumi ed evitare i salassi. In questo senso, è stato molto apprezzato il vademecum che offre alcune indicazioni e consigli per limitare le spese, risparmiando anche 4 mila euro in un anno.

«In un periodo di crisi e ristrettezze quali quelle che stiamo vivendo – dichiara Davide Cecchinato, Presidente di Adiconsum Verona - siamo al fianco dei cittadini-consumatori e delle loro famiglie contro il carovita e gli aumenti spropositati. Allo stand abbiamo fornito gratuitamente consigli su come gestire il budget familiare e risposto alle tantissime domande formulate dai cittadini. Cresce purtroppo la preoccupazione per il futuro ma è significativo che ci sia molta attenzione al risparmio».

«Il Tour La Casa Si Cura – dichiara Mauro Vergari, Direttore Ufficio Innovazioni e Sostenibilità di Adiconsum - è stata un’occasione utile per richiedere la visita gratuita di un tecnico abilitato per controllare l’impianto elettrico. L’impianto elettrico deve essere sempre adeguato alle ultime normative per garantire sicurezza e prevenire guasti. Il risparmio energetico è una vera necessità e per ottenerlo occorre aggiungere nelle case nuovi apparati ed elettrodomestici appropriati. Ecco perché allo stand “La Casa SI Cura” abbiamo fornito informazioni pratiche su come risparmiare energia con le nuove tecnologie».