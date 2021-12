Covid, approvato da Aifa l'uso in Italia del vaccino Pfizer per i bambini di età tra i 5 e gli 11 anni

Come era stato preventivato ormai da tempo, la Commissione Tecnico Scientifica (CTS) dell'Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa), nella riunione di mercoledì 1 dicembre 2021, ha approvato l’«estensione di indicazione di utilizzo del vaccino Comirnaty (Pfizer) per la fascia di età 5-11 anni, con una dose ridotta (un terzo del dosaggio autorizzato per adulti e adolescenti) e con formulazione specifica».

Scarica il parere CTS Aifa Vaccino Comirnaty bambini 5-11 anni

In base a quanto comunicato dalla stessa Aifa in una nota, nei bambini in età dai 5 agli 11 anni, «la vaccinazione avverrà in due dosi a tre settimane di distanza l’una dall’altra». La Commissione Tecnico Scientifica di Aifa rileva come «i dati disponibili dimostrano un elevato livello di efficacia e non si evidenzino al momento segnali di allerta in termini di sicurezza». Una specificazione che la Commissione Tecnico Scientifica raccomanda al fine di «evitare possibili errori di somministrazione per la fascia di età in oggetto», consiste nell’«uso esclusivo della formulazione pediatrica ad hoc suggerendo quando possibile l’adozione di percorsi vaccinali adeguati all’età».

Nel parere, la Commissione Tecnico Scientifica di Aifa osserva che «sebbene l’infezione da Sars-CoV-2 sia sicuramente più benigna nei bambini, in alcuni casi essa può essere associata a conseguenze gravi, come il rischio di sviluppare la sindrome infiammatoria multisistemica (MIS-c), che può richiedere anche il ricovero in terapia intensiva». Infine la CTS sottolinea che «la vaccinazione comporta benefici quali la possibilità di frequentare la scuola e condurre una vita sociale connotata da elementi ricreativi ed educativi che sono particolarmente importanti per lo sviluppo psichico e della personalità in questa fascia di età».