Vaccino anti Covid-19: 6730 dosi somministrate nel Veronese fino all'Epifania

Il Vax Day, il giorno che ha preso il via la campagna vaccinale anti Covid-19 in tutta Europa, è stato formalmente fissato il 27 dicembre 2020. In quella giornata in Veneto sono state sommistrate 880 dosi del vaccino Pfizer-BioNTech, successivamente in regione la campagna è partita di fatto nel pomeriggio del 30 dicembre, quando sono state consegnate le prime forniture di vaccino.

Di seguito le tabelle riferite ad ogni Ulss del Veneto, che comprendono le somministrazioni effettuate in tutte le strutture sanitarie e socio-sanitarie del territorio di riferimento.

La Regione Veneto sottolinea che le vaccinazioni, al momento dell’elaborazione dei dati, potrebbero essere ancora in corso. I dati comunicati, sono comunque relativi alle ore 18 del 6 gennaio.

Aggiornamento vaccinazioni anti Covid-9

6 GENNAIO 2021 DATI ALLE ORE 18 Azienda Dosi somministrate Ulss n.1 Dolomiti 2215 Ulss n.2 Marca Trevigiana 6175 Ulss n.3 Serenissima 5800 Ulss n.4 Veneto Orientale 1683 Ulss n.5 Polesana 2664 Ulss n.6 Euganea 4002 Ulss n.7 Pedemontana 3222 Ulss n.8 Berica 3980 Ulss n.9 Scaligera 4946 AOU PD 1380 AOUI VR 1784 IOV 158 TOTALE REGIONE VENETO 38009 Percentuale dosi somministrate* 86.8% Dosi somministrate il 6 gennaio** 7895 Percentuale sul totale delle dosi sommministrate in Italia 14.0%

*è considerata anche la fornitura parziale della settimana in corso

**dato parziale: le vaccinazioni del giorno sono ancora in corso

(Fonte: Regione del Veneto - Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria)

