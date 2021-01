«Vaccino anti Covid-19? Necessario arrivare ad avere forniture prodotte in Italia»

Ad affermarlo il presidente Omceo di Venezia Giovanni Leoni, che poi ha spiegato: «Che positivi e ricoveri calino non mi può fare che piacere, ma noi vediamo gli effetti di quello che è successo nel periodo natalizio, in cui eravamo rossi e arancioni»

«Guardando nel lungo termine è necessario avere forniture di vaccini prodotte su licenza a livello nazionale». Lo afferma, parlando all'Agenzia Dire, il presidente Omceo di Venezia (Ordine Dei Medici Chirurghi e Odontoiatri) Giovanni Leoni, spiegando che non si tratta di «un processo semplice». Ma del resto «credo sia indubbio, vista la capacità di mutazione del virus e lo stato di pandemia mondiale», che «dobbiamo mettere le malattie infettive al primo posto come problema sanitario».

Veneto zona gialla? Meglio aspettare...

«Io aspetterei un calo più drastico dei ricoveri, di avere dati più consolidati e un ulteriore alleggerimento della pressione sulle strutture», prosegue Giovanni Leoni, che commenta la possibilità che il Veneto torni ad essere zona gialla con la prossima valutazione, prevista venerdì. «Che positivi e ricoveri calino non mi può fare che piacere, ma noi vediamo gli effetti di quello che è successo nel periodo natalizio, in cui eravamo rossi e arancioni», quindi «sarebbe tragico se i dati non fossero migliorati», spiega Leoni. Da qui «cominciare a pensare di andare a sciare e riaprire tutto diventa preoccupante». Anche perché al di là dei dati, tornare alla zona gialla vuol dire «avere fede che la gente abbia capito come comportarsi».

Auspicabile ci sia passaporto sanitario

«Il passaporto sanitario è auspicabile, soprattutto per chi deve fare viaggi aerei. In futuro questo può essere passaggio fondamentale» conclude Giovanni Leoni.