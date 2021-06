Vaccino anti Covid-19 agli over 60, mercoledì Open Day in fiera a Verona: come funziona

Il 9 giugno l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata dedica una giornata agli individui più anziani che ancora non si sono vaccinati contro il coronavirus. L'accesso sarà libero e regolato solo sulla base del mese di nascita

Mercoledì 9 giugno l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona organizza una giornata dedicata alla popolazione over 60 non ancora vaccinata contro il Covid-19.

L’Open Day vaccinale si svolgerà presso il punto vaccinale della Fiera di Verona e l'accesso sarà libero, regolato solo sulla base del mese di nascita per favorire la miglior distribuzione degli utenti e la massima fluidità delle attività.

Queste le fasce orarie:

dalle ore 9 alle ore 10 i nati nei mesi di gennaio, febbraio e marzo;

dalle ore 10 alle ore 11 i nati nei mesi di aprile, maggio e giugno;

dalle ore 11 alle ore 12 i nati nei mesi di luglio, agosto e settembre;

dalle ore 12 alle ore 13 i nati nei mesi di ottobre, novembre e dicembre

Il vaccino somministrato sarà il Janssen (unica dose) fino ad esaurimento delle 1300 dosi disponibili e durante l'Open Day non ne verranno somministrati a persone con età inferiore ai 60 anni, mentre rimangono confermati gli orari degli appuntamenti già fissati in precedenza per il 9 giugno.

Onde evitare rallentamenti e ritardi gli utenti dovranno: