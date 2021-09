Vaccinazioni anti Covid-19 in Veneto: seconda dose ricevuta dal 77% degli over 12

Domenica la campagna anti Covid-19 del Veneto ha toccato quota 6811750 vaccini inoculati da quando ha preso il via, di cui 116316 nell'ultima settimana e 9378 nella giornata del 26 settembre, secondo i dati di Azienda Zero forniti dalla Regione. Di quest'ultime, 4748 hanno rappresentato la prima dose per il cittadino di turno, 4554 sono servite a completare il ciclo e 76 sono invece i booster, la cosiddetta dose aggiuntiva.

Fino a questo momento in regione è stato utilizzato l'89.65 delle forniture giunte, grazie al quale il 73,2% (3552048) della popolazione ha ricevuto almeno una dose e il 69,5% (3370203) il richiamo, mentre la terza dose è stata somministrata allo 0,1% (4808).,

La campagna ha dato la priorità alle categorie ritenute maggiormente in pericolo a causa della diffusione del coronavirus, partendo dai più anziani, e ora l'81,2% degli over 12 veneti si è sottoposto almeno alla prima vaccinazione e il 77% ha completato il ciclo. Ha dunque ricevuto anche il richiamo il 96,6% degli over 80, il 90,2% delle persone tra i 70 e i 79 anni, l'86,3% dei sessantenni, il 78,6% dei cinquantenni, il 70,4% dei quarantenni, il 65,8% dei trentenni, il 71,3% dei ventenni e il 57,7% dei ragazzi tra i 12 e i 19 anni.

Ha completato il ciclo anche il 79,8% delle persone affette da disabilità e l'85,4% dei vulnerabili.

Sono 2032 i vaccini somministrati domenica in provincia di Verona tra Ulss 9 Scaligera e Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata, per un totale di 1277917 dall'inizio della campagna.