Campagna anti Covid-19, quasi l'81% degli over 12 veneti ha ricevuto almeno una dose

Ha preso il via anche la somministrazione della terza dose, che è stata inoculata a circa 4 mila persone in tutta la regione

In Veneto la campagna anti Covid-19 ha raggiuto quota 6786234 vaccini inoculati contando 19367 di venerdì, come riporta il report di Azienda Zero, aggiornato alla mezzanotte del 24 settembre. Di quest'ultimi, 7736 hanno rappresentato la prima dose per il cittadino di turno, 10817 il completamento del ciclo e 841 il booster, ovvero la cosiddetta dose aggiuntiva.

La Regione ha utilizzato l'89,3% delle forniture giunte fino ad ora, con le quali è stato vaccinato il 72,9% della popolazione almeno con una dose, il 69,2% ha ricevuto anche il richiamo e lo 0,1% ha avuto anche la dose aggiuntiva.

La campagna ha dato la priorità alle categorie ritenute maggiormente a rischio per la diffusione del coronavirus, come gli anziani, così come mostrano i dati: il 96,6% degli over 80 infatti ha completato il ciclo, così il 90,2% delle persone tra i 70 e i 79 anni. Percentuali che scendono con l'abbassarsi dell'età: ha ricevuto il richiamo l'86,2% dei sessantenni, il 78,5% dei cinquantenni, il 70,2% dei quarantenni e il 65,4% dei trentenni. Ben il 71% dei ventenni ha completato il ciclo, così come il 79,7% delle persone affette da disabilità e l'85,3% dei vulnerabili.

L'80,9% degli over 12 del Veneto si è quindi sottoposto almeno al primo "giro" di vaccino e il 76,8% ha ricevuto il richiamo.

Venerdì in provincia di Verona sono stati somministrati 3097 vaccini tra Ulss 9 Scaligera e Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata, per un totale di 1271995 dall'inizio della campagna.

Scarica il pdf del report