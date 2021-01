Nel Veronese sono più di 21 mila le dosi di vaccino anti Covid somministrate

Fino alle ore 18.30 di lunedì 25 gennaio, sono state 129092 le dosi vaccino anti Covid-19 somministrate in Veneto sommando i due tipi a disposizione: Pfizer-BioNTech e Moderna.

La campagna vaccinale, ricorda la Regione, ha preso il via formalmente con il Vax Day del 27 dicembre (data unica a livello europeo) durante il quale sono state somministrate 880 dosi, salvo prendere il via definitivamente il 30 dicembre, giorno di arrivo delle prime forniture.

I dati riferiti a ciascuna Ulss comprendono le somministrazioni effettuate in tutte le strutture sanitarie e socio-sanitarie del territorio di riferimento. Nel Veronese dunque 16514 dosi sono state somministrate dall'Ulss 9 Scaligera e 4752 dall'Azienda Ospedaliera Integrata di Verona, per un totale di 21266.

Viene specificato che la voce “persone vaccinate” indica i soggetti che hanno completato il ciclo di vaccinazione previsto.

