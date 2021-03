Vaccinazioni a Verona, il dg Ulss 9 Girardi: «Acceleriamo, 10 mila vaccini al giorno»

Il dg dell'Ulss 9 Pietro Girardi ha poi annunciato «l'avvio terapia con anticorpi monoclonali per il trattamento dei pazienti covid positivi». Il sindaco di Verona Federico Sboarina disponibile ad ampliare il centro di vaccinazione in Fiera e a trovare ulteriori sedi disponibili

In collegamento dai Centri di Vaccinazione della Popolazione di Legnago e Verona, il Direttore Generale dell’Ulss 9 Scaligera, Pietro Girardi, insieme al Presidente del Comitato dei Sindaci del Distretto 3, Flavio Pasini, e il Sindaco di Verona e Presidente del Comitato dei Sindaci dei Distretti 1 e 2, Federico Sboarina, con il Presidente della Provincia di Verona, Manuel Scalzotto, hanno illustrato quest'oggi le novità sul piano di vaccinazione anti Covid-19 nel Veronese.

A fronte di circa 80mila vaccinazioni effettuate ad oggi nell’ambito territoriale della Scaligera, il Direttore Generale dell’Ulss 9 ha annunciato «una decisa accelerazione nei prossimi giorni, fino ad arrivare a circa 10 mila vaccini al giorno». Un obiettivo che, secondo quanto riportato da una nota dell'Ulss 9, sarebbe «raggiungibile grazie all’aumento del numero di Centri di Vaccinazione della Popolazione allestiti in provincia, nonché all’inizio delle vaccinazioni da parte dei medici di medicina generale e all’interno delle aziende». Altra novità annunciata da dg dell'Ulss 9 Scaligera Pietro Girardi, è stata «l’avvio della terapia con anticorpi monoclonali per il trattamento dei pazienti covid positivi, che inizierà dalla prossima settimana, grazie alla collaborazione con i medici di base».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il sindaco Sboarina, ravvisando l’elevata affluenza di persone al centro vaccinazioni della Fiera dove in poco più di due ore sono state somministrate quasi 500 dosi, ha confermato la «piena disponibilità dell’amministrazione comunale ad ampliare il Centro di Vaccinazione della Popolazione della Fiera, nonché ad individuare ulteriori sedi per potenziare il servizio, anche di concerto con l’esercito che ha dato disponibilità sia di spazi sia di personale e per questo ringrazio il Generale Massimo Scala». Per quanto riguarda le nuove restrizioni in vigore da domani, Sboarina ha chiesto la massima responsabilità da parte dei cittadini e ha garantito «controlli rigorosi, soprattutto all’ingresso in città».

Appello al senso di responsabilità condiviso anche dal presidente della Provincia Manuel Scalzotto, il quale ha ringraziato tutti coloro che sono impegnati nel funzionamento della “macchina” dei vaccini, dai volontari al personale sanitario, fino ai sindaci: «Rivolgo a loro il mio ringraziamento personale e mi complimento per l’impegno profuso in questa importante partita».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Allegati