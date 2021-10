In Veneto parte la vaccinazione contro l'influenza: tutto quello che c'è da sapere anche rispetto a Covid

L’andamento epidemiologico della diffusione di Covid-19, spiega in una nota la Direzione Prevenzione della Regione del Veneto, richiede anche quest’anno «un’azione importante per la prevenzione della diffusione dell’influenza stagionale attraverso la campagna di vaccinazione che la Regione Veneto avvierà su tutto il territorio regionale a partire dal 2 novembre 2021 e che sarà condotta secondo le indicazioni del Ministero della Salute». La vaccinazione è «la forma più efficace di prevenzione dell’influenza, soprattutto per la co-circolazione di tutti e due i virus respiratori (SARS-CoV-2 e virus dell’influenza), anche in considerazione del fatto che la scorsa stagione il virus influenzale ha avuto una bassa circolazione e potrebbe quest’anno trovare una popolazione maggiormente suscettibile».

La campagna, spiega sempre la Direzione Prevenzione della Regione del Veneto, ha lo scopo di «proteggere i soggetti più fragili dalle complicanze, contenere gli accessi ai pronto soccorso, supportare la diagnosi differenziale con Covid-19 dati i sintomi simili tra Covid-19 e influenza e la conseguente gestione dei casi sospetti». L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e il Piano Nazionale di Prevenzione vaccinale vigente riportano, tra gli obiettivi di copertura il «75% come obiettivo minimo perseguibile e il 95% come obiettivo ottimale per tutti i gruppi target». La Regione Veneto ha messo a disposizione delle Aziende Ulss «circa 1.600.000 dosi di vaccino antinfluenzale», in parte già distribuite ai Medici di Medicina Generale, ai Pediatri di Libera Scelta, alle Case di Riposo e a tutti gli ambulatori vaccinali delle Aziende Ulss.

La campagna di vaccinazione antinfluenzale viene realizzata dai Medici di Medicina Generale, che si trovano in una posizione privilegiata per conoscere i bisogni di salute dei propri assistiti ed offrire attivamente la vaccinazione agli ultrasessantenni e alle categorie a rischio, dai Pediatri di Libera Scelta per la fascia pediatrica e, in stretta sinergia, dai Servizi Igiene Sanità Pubblica (SISP) delle Aziende Ulss. In considerazione dello scenario epidemiologico e della possibile co-circolazione di virus influenzali e Sars-CoV-2, si riportano di seguito le categorie per cui la vaccinazione antinfluenzale è fortemente raccomandata e le categorie per cui è prevista ad oggi la dose di richiamo della vaccinazione anti Covid-19:

Vaccinazione influenza stagionale - 2021 - Covid - Regione Veneto

In occasione della campagna di vaccinazione anti-influenzale stagionale le Aziende Sanitarie attiveranno dei Punti Vaccinali dove programmare e favorire l’offerta vaccinale, compatibilmente alle condizioni cliniche, in occasione delle situazioni opportune di contatto con la struttura ospedaliera (ricovero ospedaliero, accesso alla struttura ospedaliera per visite, accesso per day-hospital, etc.). La Direzione Prevenzione della Regione del Veneto chiarisce infine che «è possibile co-somministrare il vaccino antinfluenzale e anti Covid-19 nella medesima seduta vaccinale come da indicazioni della Circolare del Ministero della Salute, in genere sulle due braccia».

Vaccinazione anti Pneumococco

In occasione della campagna anti-influenzale, è importante verificare con il proprio Medico curante o con l’operatore sanitario dei punti vaccinali se si è coperti per la vaccinazione contro lo Pneumococco, microrganismo responsabile soprattutto di polmoniti, otiti e meningiti. Oltre alla vaccinazione, per la prevenzione della trasmissione dei virus influenzali, così come di altri agenti infettivi come il Covid-19, è importante seguire scrupolosamente le misure igienico-comportamentali da adottare per ridurre il rischio di diffusione:

MASCHERINA nei luoghi chiusi e in tutte le occasioni di possibile assembramento

nei luoghi chiusi e in tutte le occasioni di possibile assembramento LAVARSI spesso le mani

spesso le mani COPRIRSI bocca e naso quando si starnutisce o tossisce;

bocca e naso quando si starnutisce o tossisce; RESTARE a casa in presenza di febbre e/o sintomi respiratori

a casa in presenza di febbre e/o sintomi respiratori EVITARE il contatto stretto con persone ammalate

il contatto stretto con persone ammalate MANTENERE una distanza di almeno un metro da altre persone

una distanza di almeno un metro da altre persone EVITARE posti affollati

posti affollati EVITARE di toccarsi occhi, naso o bocca

La Regione Veneto collabora dalla stagione 1999-2000 con l’Istituto Superiore di Sanità al sistema di sorveglianza sentinella dell’influenza “INFLUNET”, tramite i medici sentinella (MMG e PLS), che collaboreranno alla sorveglianza epidemiologica per poter stimare l’impatto dell’influenza sulla popolazione e poter identificare il tipo di virus influenzale circolante e la co-circolazione con il Sars-CoV-2.