Vaccini anti Covid-19: giovedì apre un nuovo punto all'ospedale di Borgo Roma

Un nuovo centro vaccinale verrà aperto giovedì 2 dicembre all'ospedale di Borgo Roma, in aggiunta al CVP (Centro Vaccinale Popolazione) situato all’ospedale Geriatrico di Borgo Trento. È la stessa direzione dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona ad informare la cittadinanza della novità, che ha l'intento di ampliare l'offerta di somministrazioni alla popolazione.

Il nuovo centro vaccinale è collocato presso la struttura adiacente al centro prelievi e sarà attivo con orario di apertura 8.30 - 13.30. È possibile prenotare l’appuntamento tramite la piattaforma regionale raggiungibile al link https://vaccinicovid.regione.veneto.it/.

Per garantire un flusso regolare durante la seduta vaccinale, l'utenza è invitata ad osservare l’orario di prenotazione e a presentarsi in sede con non più di 10 minuti di anticipo. Il giorno della vaccinazione è fondamentale presentarsi con la modulistica compilata, disponibile al link indicato nella mail di conferma della prenotazione.

Viene inoltre ricordato che ad eventuali accompagnatori di utenti maggiorenni sarà chiesto all’ingresso di esibire il Green Pass e che, come raccomandato dalle più recenti indicazioni, per la dose booster devono essere passati almeno 150 giorni dal completamento del ciclo primario.