Hanno toccato quota 1065922 le dosi di vaccino anti Covid-19 somministrate in Veneto alle ore 23.59 del 7 aprile, come riporta il monitoraggio della campagna della Regione. 34681 sono i vaccini inoculati nella giornata di mercoledì, 27510 dei quali relativi alla prima dose per l'individuo, mentre in 7171 casi sono serviti a completare il ciclo.

Il 77% degli ultraottantenni del Veneto hanno ricevuto almeno la prima dose e come mostra il grafico, le vaccinazioni stanno coinvolgendo sempre più anche le altre fasce d'età. Fino ad ora sono state utilizzate l'84,2% delle dosi fornite, con le quali il 15,9% (773937 persone) ha ricevuto la prima dose e il 6% (291985) ha completato il ciclo.

Nell'andamento settimanale viene indicato che nella settimana che si è conclusa con la domenica di Pasqua, sono stati inoculati oltre 180 mila vaccini, sempre sommando i prodotti Pfizer-BioNTech, Moderna e AstraZeneca.

«Oggi stiamo tagliando l'importante traguardo dei 200 mila vaccini somministrati in provincia». È il direttore dell'Ulss 9 Scaligera, Pietro Girardi, ad annunciarlo con un video nel quale ringrazia la sinergia tra l'azienda sanitaria, l'Aoui, i medici di base e il mondo del volontariato «in tutte le sue sfaccettature».

«Dalla prossima settimana inizieremo anche a raggiungere le singole abitazioni, per quelle persone che non possono recarsi al punto vaccini», ha annunciato Girardi, che poi ha sottolineato come i primi obiettivi della campagna siano le persone fragili, gli anziani, i disabili e i più vulnerabili. «Stiamo approcciando anche la fascia d'età degli ultra settantenni, nei limiti dei vaccini disponibili: consultate i nostri siti per sapere le prossime aperture».

Girardi poi è tornato sul problema delle forniture dei vaccini: «Grande vincolo che purtroppo abbiamo questa settimana e anche la prossima. Mediamente somministreremo 5500 vaccini al giorno, tra prime e seconde dosi».

«In merito alle prenotazioni sapete che abbiamo il sito e la piattaforma regionale a disposizione, che via via stiamo cercando di perfezionare aggiungendo quelle categorie inzialmente escluse: controllate quindi gli aggiornamenti».

Girardi ha poi concluso lanciando la campagna attraverso le amministrazioni comunali per portare gli ultimi ultraottantenni rimasti a prenotare la vaccinazione.