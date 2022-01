Vaccini Covid: l'88% dei veneti ha ricevuto almeno una dose, Verona fanalino di coda per il booster

Le dosi di vaccino anti Covid somministrate in Veneto sono salite a quota 10.107.624, di cui 2.562.138 si riferiscono alle cosiddette "terze" dosi, mentre i cicli di vaccinazione primaria completati sono 4.278.936. È quanto emerge dal bollettino di oggi, domenica 23 gennaio 2022, a cura come sempre della Regione Veneto.

Ad aver ricevuto almeno una prima dose di vaccino anti Covid è ad oggi l'88,4% della popolazione residente in Veneto a partire dai 12 anni di età, mentre ad aver completato il ciclo primario è l'86,7% dei veneti e ad aver anche già ricevuto la dose booster è il 57,6%. Nella fascia di età più giovane, ovvero quella tra i 5 e gli 11 anni, ad aver ricevuto la prima dose è il 29,3% dei bambini, mentre ad aver completato il ciclo primario è il 10,5% di loro.

Scarica il report vaccini Covid Veneto - 23 gennaio 2022

Con riguardo alla dose addizionale booster, in Veneto emerge come la fascia dei ventenni sia più propensa a riceverla rispetto ai trentenni: i primi sono infatti oramai giunti al 39%, mentre i secondi sono un po' più indietro al 38,1%. Sempre con riguardo alle cosiddette "terze dosi", spicca sul piano della distribuzione geografica, il dato della copertura della popolazione suddivisa per Ulss: in quella Polesana troviamo il 58,2% dei residenti già vacccinati con dose booster, mentre fanalino di coda è la provincia veronese dove solo il 46,6% della popolazione si è vaccinata anche con la "terza dose".