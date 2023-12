Bomba Day a Parona, vaccinazioni anti-Covid straordinarie per over 65

L'Ulss 9 Scaligera ha organizzato per domani, 21 dicembre, una seduta straordinaria di vaccinazioni anti-Covid per gli over 65 interessati dalle operazioni di disinnesco della bomba ritrovata a Parona.

Le sedute vaccinali si terranno dalle 12 alle 18 all'Istituto assistenza anziani di Verona, in Via Baganzani 11.

Gli interessati possono prenotarsi da questo link.