Vaccini anti Covid ai bambini, ministro Speranza: «Fidiamoci dei pediatri, io vaccinerò i miei figli»

«Fidiamoci dei nostri pediatri, non è una materia da bar, non è materia da talk show. Non è materia neanche da social network, come purtroppo troppo spesso avviene». È quanto ha dichiarato il ministro della Salute Roberto Speranza rispondendo alle domande dei giornalisti a Potenza circa la somministrazione dei vaccini anti Covid ai bambini che da oggi in alcune Regioni italiane è già possibile prenotare.

«È materia delicata - ha poi aggiunto lo stesso ministro Roberto Speranza - su cui bisogna fidarsi di chi ha dedicato un'intera vita ai nostri figli. Io vaccinerò i miei figli», ha quindi fatto sapere il ministro della Salute Roberto Speranza.

Va ricordato che i bambini sotto i 12 anni sono esenti dall'obbligo di green pass o super green pass nelle varie circostanze dove sarebbe previsto. A coloro che riceveranno la somministrazione ne verrà comunque rilasciato uno, ma il decreto-legge 172 del 26 novembre 2021 prevede in modo esplicito che le misure relative alle certificazioni verdi Covid-19 non si applicano in alcun modo ai soggetti di età inferiore ai 12 anni.

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha poi evidenziato l'importanza delle cosiddette terze dosi: «I primi dati che abbiamo anche da altri Paesi dell'Europa e del mondo, ci segnalano che con il richiamo si è più protetti anche nei confronti di potenziali varianti e quindi il richiamo è particolarmente importante: il mio invito a tutti i cittadini del nostro Paese è quello di prenotarsi e di andare perché è molto importante». Il ministro Speranza ha quindi concluso: «Insistiamo sulla campagna di vaccinazione che è la vera leva che abbiamo per chiudere questa fase e aprirne una diversa».