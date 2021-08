Covid-19, 4907 vaccini inoculati giovedì a Verona. AOUI: «3600 posti a disposizione in fiera»

Mentre la campagna vaccinale prosegue in Veneto, l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona comunica che sono stati aperti ulteriori 1500 posti per il 16 agosto e altri 2100 sono a disposizione

In Veneto la campagna anti Covid-19 è arrivata a 5910825 vaccini inoculati, di cui 23900 nella giornata di giovedì 12 agosto. Di quest'ultimi, 16203 sono stati somministrati come prima dose per l'individuo di turno e 7697 come completamento del ciclo.

In regione finora è stato utilizzato il 96,2% delle forniture, per vaccinare almeno con la prima dose il 66,3% (3215127) della popolazione e con il richiamo il 57,6% (2796497).

La campagna ha dato la priorità alle categorie ritenute maggiormente in pericolo per la diffusione del coronavirus, partendo dai più anziani. Il 96,6% degli over 80 veneti dunque è stato sottoposto almeno al primo "giro" di vaccino, così come il 90,9% degli individui tra i 70 e i 79 anni, l'85,8% di coloro tra i 60 e 69, il 76,7% dei cinquantenni e il 67% dei quarantenni. Nel mese di giungo sono state aperte le prenotazioni anche alle categorie più giovani e fino ad ha ricevuto almeno un vaccino il 59,9% dei trentenni, il 65,4% dei ventenni e il 43,1% dei ragazzi tra i 12 e i 19 anni.

Una dose almeno è stata inoculata anche all'81,7% delle persone affette da disabilità e l'85,4% dei "vulnerabili".

L'andamento settimanale continua ad essere inferiore a quello dei giorni scorsi, con 113776 vaccini somministrati tra lunedì e giovedì.

Il 12 agosto in provincia di Verona sono state inoculate 4907 dosi tra Ulss 9 Scaligera e Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata, per un totale di 1072081.

Scarica il PDF del report

Posti liberi in fiera a Verona

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona comunica che sono stati aperti ulteriori 1500 posti per le vaccinazioni, resi disponibili per la prima dose presso CVP Fiera Verona per il 16 agosto e prenotabili tramite il sito https://vaccinicovid.regione.veneto.it/ selezionando la categoria "OVER 12". Oltre ai nuovi posti aperti, viene comunicato che ci sono ulteriori 2100 posti a disposizione.

L'ultimo giorno di attività del Centro Vaccinale AOUI in Fiera Verona è previsto per lunedì 30 agosto 2021 compreso. Verrà comunicato, anche con l’apertura delle prenotazioni per settembre, la nuova sede vaccinale.

Il calendario delle giornate di apertura