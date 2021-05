Vaccini anti Covid-19: settimana da record per il Veneto che supera i 2 milioni di dosi

Sono 2013974 le dosi di vaccino anti Covid-19 somministrate in Veneto secondo il dato fornito dalla Regione e relativo alle ore 23.59 dell'8 maggio. Nella singola giornata di sabato sono state inoculate complessivamente 39805 dosi, 28191 delle quali relative alla prima somministrazione e 11614 utilizzate per il richiamo.

In regione è stato utilizzato il 91,6% delle forniture ricevute per vaccinare con una dose il 28,6% (1394149) della popolazione residente e completare il cicolo per il 12% (585440). La categorie ritenute esposte ai rischi maggiori provocati dal coronavirus, hanno avuto la priorità in questa campagna vaccinale, a partire dagli anziani: il 96,7% degli over 80 ha ricevuto almeno la prima dose, così come l'80,4% degli individui tra i 70 e i 79 anni e il 54,1% di coloro tra i 60 e i 69.

Anche il 70,7% delle persone affette da disabilità ha ricevuto almeno la prima dose di vaccino, così come il 65,3% degli individui "vulnerabili".

Nonostante alla conta manchino ancora le dosi inoculate domenica, quella che va dal 3 al 9 maggio è già la settimana che vede il maggior numero di vaccini somministrati in regione dall'inizio della campagna.

In provincia di Verona sabato somministrate 5789 dosi nella giornata di domenica tra Ulss 9 Scaligera e Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata, portando così il totale a 5789.

Gallery