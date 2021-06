Campagna anti Covid-19 in Veneto: la settimana è partita con oltre 43 mila vaccini inoculati

In Veneto sono già state superate le 3 milioni di dosi somministrate, 557857 delle quali in provincia di Verona tra Ulss 9 Scaligera e Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata

In Veneto la campagna vaccinale anti Covid-19 ha raggiunto le 3110913 dosi somministrate, grazie alle 43852 del 7 giugno. Di quest'ultime, 36299 sono state utilizzate per fornire la prima dose all''individuo di turno e 7553 per completare il ciclo.

Fino ad ora in Veneto è stato utilizzato il 91,3% per inoculare almeno il primo "giro" di vaccino al 42,9% (2092128) della popolazione e il richiamo al 20,4% (994860). Ad avere la priorità in questa campagna sono state le categorie ritenute maggiormente a rischio, come ad esempio gli anziani: il 98% degli over 80 ha dunque ricevuto almeno la prima dose, così come l'87% delle persone tra i 70 e i 79 anni, l'80% di coloro tra i 60 e i 59, il 62% dei cinquantenni e il 27,1% dei quarantenni. Almeno una dose è stata somministrata anche al 75,9% dei soggetti con disabilità e al 76% dei "vulnerabili".

In provincia di Verona lunedì sono stati inoculati 6713 vaccini tra Ulss 9 Scaligera e Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata, per un totale di 557857.

Mercoledì 9 giugno, alla Fiera di Verona, si terrà l'Open Day per tutti gli over 60 che non si sono ancora vaccinati.

Dal 3 giugno inoltre sono state aperte le prenotazioni anche ai più giovani, che in massa hanno cercato di aggiudicarsi il vaccino: già dalla prossima settimana dovrebbero essere aperti nuovi slot per accogliere le domande finora inevase.