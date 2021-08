Vaccino anti Covid-19 in Veneto: più del 60% dei ventenni ha ricevuto almeno una dose

Sabato in provincia di Verona sono state somministrate 6564 dosi tra Ulss 9 Scaligera e Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata, mentre complessivamente in Veneto si è arrivati a 28764

Il 7 agosto in Veneto sono stati inoculati 28764 nell'ambito della campagna anti Covid-19, per un totale di 5774730. Di quelli somministrati sabato, 15103 sono relativi alla prima dose per l'individuo di turno e 13661 al completamento del ciclo.

In regione è stato utilizzato fino ad ora il 97,6% delle forniture, per vaccinare almeno con la prima dose il 64,7% (3139609) della popolazione e con il richiamo il 56,4% (2734751).

La campagna ha dato la priorità a quelle categorie ritenute maggiormente in pericolo a causa della diffusione del coronavirus, a cominiciare dai più anziani. Il 96,6% degli over 80 veneti dunque ha ricevuto almeno la prima dose, così come il 90,6% degli individui tra i 70 e 79 anni, l'85,3% di coloro tra i 60 e i 69, il 75,6% dei cinquantenni e il 65,4% dei quarantenni. Ad inizio giugno sono state aperte le prenotazioni anche alle fasce più giovani, con il risultato che ad ora risulta che il 57,1% dei trentenni si è sottoposto quantomeno al primo "giro" di vaccino, come anche il 62,2% dei ventenni e il 37,5% dei ragazzi tra i 12 e i 19 anni.

Almeno una dose è stata ricevuta anche dall'81,3% delle persone affette da disabilità e dall'84,8% dei "vulnerabili".

Sono 6564 le dosi inoculate sabato tra Ulss 9 Scaligera e Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata in provincia di Verona, dove il totale ha raggiunto quota 1044187.

