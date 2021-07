Vaccino anti Covid-19, quasi il 40% dei trentenni veneti ha ricevuto la prima dose

Nella giornata di martedì sono state somministrate 35696 dosi in tutto il Veneto, di cui 7704 in provincia di Verona che arriva così ad un totale di 788404

Dopo la giornata del 6 luglio, che ha visto altri 35696 vaccini anti Covid-19 inoculati, la campagna del Veneto ha toccato quota 4441021 dosi. Di quelle somministrate martedì, 12872 sono servite per inoculare la prima dose ai soggetti di turno e 22824 per completare il ciclo vaccinale.

In regione è stato utilizzato l'89,5% delle forniture giunte, per sottoporre almeno al primo "giro" di vaccino il 57% (2765659) della popolazione veneta e inoculare il richiamo al 36,3% (1759375).

Le categorie ritenute maggiormente a rischio per la diffusione del coronavirus hanno avuto la priorità in questa campagna, partendo dai più anziani: il 96,5% degli over 80 dunque ha ricevuto almeno la prima dose, così come l'89% degli individui tra i 70 e i 79 anni, l'82,5% di coloro tra i 60 e i 69, il 72,1% dei cinquantenni e il 59,4% dei quarantenni. Da quando sono state aperte le prenotazioni alle fasce più giovani, si è presentato nei centri vaccinali il 38,6% dei trentenni, il 40,2% dei ventenni e il 17,6% dei ragazzi tra i 12 e i 19 anni.

Almeno una dose è stata somministrata anche al 79,6% delle persone affette da disabilità e all'82% dei "vulnerabili".

Tra Ulss 9 Scaligera e Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata, martedì in provincia di Verona sono stati somministrati 7704 vaccini, per un totale di 788404.

