Covid-19, prosegue la campagna vaccinale: Veneto vicino ai 3 milioni di dosi inoculate

Con le 48501 somministrate nella giornata del 4 giugno, la campagna vaccinale anti Covid-19 in Veneto ha raggiunto il numero complessivo 2980968 dosi. Di quelle inoculate venerdì, 39734 sono relative al primo "giro" di vaccino per l'individuo e 8767 al completamento del ciclo.

In regione è stato utilizzato l'88,1% delle forniture per vaccinare il 40,7% (1984188) della popolazione con la prima dose e il 19,9% (971626) con il richiamo. La campagna ha dato la precedenza alle categorie ritenute maggiormente in pericolo per un eventuale contagio del coronavirus, partendo dagli anziani: il 98% degli over 80 veneti ha ricevuto dunque almeno una dose del vaccino, così come l'86,8% degli individui tra i 70 e i 79 anni, il 79,3% delle persone tra i 60 e i 69, il 55% dei cinquantenni e il 22% dei quarantenni.

È stata inoculata almeno una dose anche al 75,6% delle persone affette da disabilità e al 75,1% degli individui vulnerabili.

Negli ultimi cinque giorni sono stati somministrati 180509 vaccini in Veneto, con un andamento settimanale che dunque sembra essere in linea con quello delle ultime settimane.

In provincia di Verona, tra Ulss 9 Scaligera e Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata, nella giornata di venerdì sono state somministrate 7933 dosi per un totale di 540248.

Scarica il pdf del report