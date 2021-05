In Veneto un cittadino su dieci ha ricevuto anche il richiamo del vaccino anti Covid-19

In regione sono state fino ad ora somministrate quasi 1,8 milioni di dosi, di cui 334551 in provincia di Verona tra Ulss 9 Scaligera e Azienda Ospedaliera Integrata

In Veneto la campagna vaccinale anti Covid-19 è arrivata a contare 1792114 dosi somministrate in totale alle 23.59 del 3 maggio, 39896 delle quali nella giornata di lunedì. Di quest'ultime, 32025 sono state utilizzate per la prima dose e 7871 per completare il ciclo.

In regione sono state utilizzate l'88,5% delle forniture, per vaccinare il 24,9% (1217341) della popolazione con la prima dose e l'11% (537531) anche con il richiamo. La campagna è partita dalle fasce ritenute maggiormente a rischio e priorità è stata data dunque agli anziani: il 95,8% degli over 80 ha ricevuto almeno la prima dose, così come il 73,8% dei veneti tra i 70 e i 79 anni e il 34,4% di coloro tra i 60 e i 69. Anche il 67,9% delle persone affetta da disabilità e 59,9% degli individui "vulnerabili" hanno ricevuto almeno una dose di vaccino.

In provincia di Verona, tra Ulss 9 Scaligera e Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata, sono stati inoculati complessivamente 334551 vaccini, di cui 6868 il 3 maggio.

