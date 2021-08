La settimana della campagna anti Covid-19 in Veneto, parte con oltre 26 mila vaccinazioni

La campagna anti Covid-19 ha raggiunto quota 6248629 vaccini inoculati in Veneto, dopo i 26876 somministrati il 30 agosto. Di quest'ultimi, 7506 hanno rappresentato la prima dose per il soggetto di turno e 19370 il completamento del ciclo.

In regione fino ad ora è stato utilizzato il 90,3% delle forniture giunte, per sottoporre come minimo al primo "giro" il 69,7% (3380851) della popolazione e il richiamo al 61,1% (2964620).

Hanno avuto priorità in questa campagna quelle categorie ritenute maggiormente a rischio a causa della diffusione del coronavirus, in particolar modo i più anziani. Il 96,5% degli over 80 del Veneto dunque ha ricevuto almeno una dose, così come il 91,3% delle persone tra i 70 e i 79 anni, l'86,8% di coloro tra i 60 e 69, il 79% dei cinquantenni e il 70,6% dei quarantenni. Da quando sono state aperte le prenotazioni, è stato somministrato quanto meno il primo vaccino anche al 65,9% dei trentenni, al 71,8% dei ventenni e al 56,7% dei ragazzi tra i 12 e i 19 anni.

Almeno una dose è stata somministrata anche all'82,7% degli individui affetti da disabilità e all'86,7% dei "vulnerabili". In totale dunque il 77,3% degli over 12 è stato vaccinato almeno una volta e il 67,8% ha completato il ciclo.

Lunedì in provincia di Verona sono state inoculate 5490 dosi tra Ulss 9 Scaligera e Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata, per un totale di 1157875.

