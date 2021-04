Nel Veronese somministrati oltre 300 mila vaccini anti Covid-19

Sono 48492 i vaccini anti Covid-19 inoculati in Veneto nella giornata di giovedì, che hanno portato il totale a 1623116. Di quelli somministrati giovedì, 34337 sono relativi alla prima dose del ricevete e 14155 per completare il ciclo.

In Veneto sono state utilizzate l'88,1% dei vaccini forniti fino ad ora, per inoculare la prima dose al 22,2% (1117021) della popolazione e il richiamo per il 10,1% (506095). La campagna vaccinale è scattata dalle fasce ritenute maggiormente a rischio, come gli anziani: al 95,2% degli over 80 della regione è stato somministrato almeno il primo vaccino, così come al 68,8% degli individui tra i 70 e i 79 anni, mentre in questi giorni è stata data la possibilità di prenotarsi anche a coloro tra i 60 e i 69 anni. Prima dose inoculata anche al 65,9% delle persone affette da disabilità e al 54,5% degli individui "vulnerabili".

Dopo la giornata di giovedì, l'andamento settimanale indica 128147 vaccini somministrati in questa settimana.

Sono ben 10152 le dosi inoculate il 29 aprile in provincia di Verona tra Ulss 9 Scaligera e Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata, per un totale 304578.

