In Veneto un sessantenne su tre ha ricevuto almeno la prima dose del vaccino anti Covid-19

In regione la campagna è arrivata alla fascia d'età 60-69, con il 30,4% che ha ricevuto il vaccino. Nel Veronese, dopo la giornata di domenica, le dosi inoculate complessivamente sono 327444

Il dato registrato alle 23.59 del 2 maggio dalla Regione, indica che la campagna vaccinale anti Covid-19 in Veneto ha toccato quota 1750522 dosi incoluate, di cui 37037 nella giornata di domenica. Di quest'ultime, 26098 utilizzate per il primo vaccino e 10939 per il richiamo.

Fino ad ora il Veneto ha utilizzato l'86,4% delle forniture per somministrare la prima dose al 24,2% (1182698) della popolazione e completare il ciclo per il 10,9% (529777) di questa.

Priorità è stata data alle categorie ritenute maggiormente a rischi, partendo dagli anziani. Al 2 maggio risulta vaccinato con almeno la prima dose: il 95,7% degli over 80; il 72,4% delle persone tra i 70 e i 79 anni; il 30,4% degli individui tra i 60 e i 69. È stato somministrato almeno il primo giro di vaccino anche al 67,5% delle persone affette da disabilità e al 58,8% degli individui "vulnerabili".

Quella che si è conclusa il 2 maggio, è stata la settimana che ha visto il maggior numero di vaccini somministrati, durante la quale è stata toccata quota 254201.

Tra Ulss 9 Scaligera e Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata, in provincia di Verona sono stati fino ad ora inoculati 327444 vaccini, di cui 5490 nella giornata di domenica.

