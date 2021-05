Veneto, oltre 44 mila dosi di vaccino anti Covid-19 somministrate giovedì

Il monitoraggio della campagna vaccinale in Veneto, riporta che nella giornata del 27 maggio sono state inoculate 44652 dosi, per un totale di 2693645. Di quelle utilizzate giovedì, 21339 hanno riguardato la prima dose per il l'individuo di turno e 23312 il completamento del ciclo vaccinale.

In regione è stata fornita almento la prima dose al 36,5% (1781402) della popolazione e il richiamo al 18,1% (884697), utilizzando il 93,3% delle forniture. Le fasce ritenute maggiormente a rischio hanno avuto la precedenza in questa campagna, partendo dagli anziani: il 97,9% degli over 80 veneti infatti ha ricevuto almeno la prima dose, così come l'85,7% dei soggetti tra i 70 e i 79 anni, il 76,7% di coloro tra i 60 e i 69, il 39,7% degli indivuidui tra i 50 e i 59 e il 15,4% dei quarantenni. Somministrato almeno il primo "giro" di vaccino anche al 74,6% delle persone con disabilità e il 72,5% dei "vulnerabili".

Gli oltre 44 mila vaccini inoculati giovedì ha rialzato l'andamento settimanale della campagna, che dovrebbe essere in linea con quella scorsa.

In provincia di Verona, tra Ulss 9 Scaligera e Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata, sono stati somministrati 8359 vaccini, per un totale di 488473.