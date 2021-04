Altri 27355 vaccini anti Covid-19 somministrati in Veneto. 5691 nel Veronese

La campagna di vaccinazione anti Covid-19 in Veneto, alle 23.59 del 27 aprile, è arrivata a quota 1540796 dosi, di cui 27355 somministrate martedì. Di quest'ultime, 19301 hanno riguardato persone al primo giro di vaccino, mentre 8054 sono servite a completare il ciclo.

In regione fino ad ora sono state utilizzate il 93,1% delle forniture per vaccinare il 21,1% (1060042) della popolazione con la prima dose e il 9,6% con il richiamo. Priorità è stata data alle fasce ritenute più a rischio, partendo dagli anziani: il 94,7% degli over 80 infatti ha ricevuto almeno la prima dose, così come il 64,2% degli individui tra i 70 e 79 anni. Tra le categorie ritenute a rischio sono presenti anche le persone con disabilità e quelle "vulnerabili": per quanto riguarda le prime il 64,6% è stato vaccinato con almeno la prima dose, delle seconde invece il 51,4%.

Nei primi due giorni di questa settimana sono stati inoculati complessivamente 47664 vaccini.

Tra l'Ulss 9 Scaligera e l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata, in provincia di Verona sono stati inoculati complessivamente 288103 vaccini, di cui 5691 nella giornata di martedì.

