Vaccini anti Covid-19 in Veneto: il 9,7% ha ricevuto anche il richiamo

La campagna vaccinale anti Covid-19 in Veneto ha superato la quota di un milione e mezzo di dosi somministrate. Il monitoraggio eseguito dalla regione indica che alle 23.59 del 26 aprile le dosi inoculate erano complessivamente 1512159, di cui 22308 nella giornata di lunedì: 15724 di quest'ultime sono state utilizzate per fornire la prima dose, mentre 6584 sono servite a completare il ciclo.

Il Veneto ha utilizzato il 91,4% delle forniture ricevute per inoculare la prima dose 21,7% (1039741) della popolazione e per somministrare il richiamo al 9,7% (472418). La campagna ha dato priorità alle fasce della popolazione ritenute più a rischio, a partire dagli anziani: dopo gli over 80 è stata la volta degli individui tra i 70 e i 79 anni, di cui il 61,3% ha ricevuto almeno la prima dose. Per quanto riguarda le persone con disabilità, al 63,9% è stato somministrato il primo giro di vaccino, così come al 50,3% degli individui vulnerabili.

Nel Veronese, tra Ulss 9 Scaligera e Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata, sono state somministrate complessivamente 281939 dosi di vaccino anti Covid-19, di cui 4378 nella giornata di lunedì.

Gallery