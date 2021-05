Covid-19, martedì somministrati 26 mila vaccini in Veneto. Quasi 6 mila a Verona

La campagna anti Covid-19 in Veneto ha raggiunto quota 2616800 vaccini somministrati nella giornata del 25 maggio, durante la quale ne sono stati utilizzati 26230. Di quest'ultimi, 10637 hanno riguardato la prima dose e 15592 il completamento del ciclo.

In regione è stato utilizzato il 96,2% delle forniture per inoculare il primo "giro" al 35,8% (1744316) della popolazione e il richiamo al 17,3% (844117). Le fasce ritenute maggiormente in pericolo a causa del diffondersi del coronavirus hanno avuto la priorità in questa campagna, a partire dagli anziani: fino ad ora il 97,8% degli over 80 veneti ha ricevuto almeno la prima dose, così come l'85,3% degli individui tra i 70 e 79 anni, il 76,1% di coloro tra i 60 e i 69, il 36,8% delle persone tra i 50 e i 59 e il 14,5% dei quarantenni. Vaccinato con almeno una dose anche il 74,2% dei soggetti affetti da disabilità e il 71,8% dei "vulnerabili".

In provincia di Verona sono stati inoculato 5900 vaccini nella giornata di martedì, tra Ulss 9 Scaligera e Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata, per un totale di 475415 dall'inizio della campagna.

