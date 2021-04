Veneto, somministrato quasi un milione e mezzo di vaccini anti Covid-19

Anche nella giornata del 25 aprile è proseguita la campagna vaccinale anti Covid-19 in Veneto, con 18746 dosi somministrate alle 23.59 per in totale di 1490677. Di quelle inoculate domenica, 13901 sono servite per la prima dose all'individuo e 4845 al completamento del ciclo.

In regione sono state utilizzate fino ad ora il 91,7% delle forniture per vaccinare il 21% (1024848) della popolazione con la prima dose e il 9,5% (465829) con il richiamo. Priorità è stata data alle categorie ritenute più a rischio, partendo dagli anziani: prima sono stati coinvolti gli over 80 e ora la fascia d'età tra i 70 e i 79 anni, di cui il 59,5% ha ricevuto almeno il primo vaccino. Per quanto riguarda invece le persona con disabilità, il 63,2% ha ricevuto la prima dose, così come il 49,1% degli individui indicati come vulnerabili.

La scorsa settimana si è conclusa con 177244 vaccini inoculati, segnando così un andamento in linea con le settimane che hanno preceduto il calo delle forniture.

In provincia di Verona, tra Ulss 9 Scaligera e Azienda Ospedaliera Univesitaria Integrata, sono state somministrate complessivamente 277847 dosi, di cui 4738 nella giornata di domenica.

