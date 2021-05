Vaccini anti Covid-19, somministrate in Veneto la scorsa settimana oltre 240 mila dosi

Dall'inizio della campagna, in regione sono stati inoculati 2555351 vaccini, di cui 462465 in provincia di Verona tra Ulss 9 Scaligera e Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata

La campagna anti Covid-19 del Veneto, nella giornata del 23 maggio ha visto 34339 vaccini inoculati, che hanno portato dunque il totale a 2555351. Di quelli somministrati domenica, 9966 sono stati utilizzati per somministrare la prima dose e 24373 per il completamento del ciclo.

In regione è stato utilizzato il 95,4% delle forniture, per vaccinare almeno con una dose il 35,3% (1724600) della popolazione e con il richiamo il 16,5% (802869). La campagna ha dato priorità agli individui ritenuti maggiormente in pericolo a causa del coronavirus, partendo da più anziani: il 97,8% degli over 80 veneti infatti ha ricevuto almeno almeno la prima dose, così come l'85,1% degli individui tra i 70 e i 79 anni, il 75,8% di coloro tra i 60 e i 69, il 35,1% delle persone tra i 50 e i 59 anni e il 14,1% dei quarantenni. Insieme a questi anche il 73,9% degli individui affetti da disabilità e 71,6% dei "vulnerabili", si è sottoposto almeno al primo "giro" di vaccino.

Con le oltre 34 mila dosi inoculate domenica, l'andamento settimana ha superato dunque quota 240 mila, risultando di poco inferiore alle tre settimane precedenti.

In provincia di Verona, tra Ulss 9 Scaligera e Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata, il 23 maggio sono stati somministrati 6381 vaccini, per un totale di 462465.