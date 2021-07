Covid-19. Almeno una dose di vaccino ricevuta da quasi il 60% dei veneti

Mercoledì in regione sono state somministrate 42455 dosi, di cui 8523 in provincia di Verona, dove il totale ora è di 901022

Ha toccato quota 5091397 dosi somministrate la campagna anti Covid-19 della Regione Veneto, di cui 42455 inoculate il 21 luglio. Di quest'ultime, 8137 sono state utilizzate per vaccinare la prima volta l'individuo di turno e 34318 per completare il ciclo.

In regione fino è stato utilizzato il 92% delle forniture per sottoporre almeno al primo "giro" di vaccino il 59,1% (2866236) della popolazione veneta e al richiamo il 47,7% (2312948).

In questa campagna è stata data priorità alle categorie ritenute maggiormente a rischio a causa del diffondersi del coronavirus, con particolare riferimento ai più anziani: il 96,5% degli over 80 veneti dunque ha ricevuto almeno una dose, così come l'89,6% di coloro tra i 70 e i 79 anni, l'83,5% degli individui tra i 60 e i 69, il 73,2% dei cinquantenni e il 61,1% dei quarantenni. Inoltre, da quando sono state aperte le prenotazioni anche alle fasce più giovani della popolazione, è stato vaccinato almeno una volta il 43,7% dei trentenni, il 46,2% dei ventenni e il 21,7% dei ragazzi tra i 12 e i 19 anni.

Almeno una dose è stata somministrata anche all'80,2% delle persone affette da disabilità e all'82,9% dei "vulnerabili".

131240 vaccini sono stati inoculati in Veneto nei primi tre giorni della settimana. Un andamento in linea con gli altri registrati fino ad ora in estate.

Mercoledì in provincia di Verona sono state somministrate 8523 dosi tra Ulss 9 Scaligera e Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata, per un totale di 901022.

Scarica il pdf del report